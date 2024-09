Feyenoord moet zich zorgen maken: ‘Als je met PSV mee wil doen, kun je daar niet op wachten’

Feyenoord kan PSV dit seizoen niet bijbenen, zo stelt clubwatcher Mikos Gouka in de AD Voetbalpodcast. Bij de Rotterdammers zijn er te veel spelers die nog tijd nodig hebben om te wennen, terwijl ze er eigenlijk gelijk moeten staan.

Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese kreeg na afloop van de transferperiode een hoop kritiek te verwerken. Er zouden namelijk geen directe vervangers gehaald zijn van de vertrokken Mats Wieffer en Yankuba Minteh. Dit gebrek in de selectie begint zich in de eerste weken al te uiten, aangezien Feyenoord na vier competitieduels al drie keer gelijk heeft gespeeld. Zodoende hebben de Rotterdammers al zes verliespunten meer dan PSV, vooraf de grootste concurrent voor de landstitel.

Volgens Gouka heeft Feyenoord het op dit moment niet in zich om de concurrentie aan te gaan met PSV. De Rotterdammers kampen namelijk met de nodige blessures, waardoor een aantal aanwinsten er direct moeten staan. “Drie jaar geleden hadden ze nauwelijks blessures en dat hebben ze nu wel”, stelt de journalist. “Daar komt dan nog bij, er zijn vier debutanten, basisdebutanten in één wedstrijd.” Chris-Kévin Nadje en Jordan Lotomba stonden voor het eerst in de basis bij Feyenoord, terwijl Ibrahim Osman en Julián Carranza als invallers mochten debuteren.

“De transferwindow zal Feyenoord nog wel een tijdje achtervolgen”, gaat Gouka verder. “Er zijn voor een aantal posities gewoon geen vervangers gehaald en wat erachter zit zijn spelers die misschien wat langer de tijd nodig hebben.” Toch lijkt Feyenoord zich die tijd niet te kunnen permitteren. “Als je met PSV mee wil doen, kun je niet een half jaar wachten op een speler die er staat. Dat moet een speler zijn die achter een goede speler zit en dan zijn stappen maakt. Bij Feyenoord is het zo dat die spelers die tijd nodig hebben al spelen”, doelt de clubwatcher op onder meer Nadje en Osman.

Niet alleen nieuwelingen vormen een probleem

Toch zijn het niet alleen de nieuwelingen die verzaken bij Feyenoord, zo stelt Gouka. “Er zijn een aantal oudgedienden, die laten het ook nog niet zien, met Giménez op kop. Die is het nog steeds kwijt, op die wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (tegen PSV, 4-4 met twee goals en een assist van Giménez, red.) na. Verder hebben we hem nog niet gezien. Als je eerlijk naar zijn wedstrijden kijkt, zie je niet een spits waarvan je denkt: die is gelukkig gebleven ondanks dat ze (Nottingham Forest, red.) 32 miljoen wilden neerleggen. Je ziet een spits waarvan je denkt: had hij maar ja gezegd op dat aanbod.”

