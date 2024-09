Julian Nagelsmann wordt op persmoment plotseling gevraagd naar Steven Bergwijn

Julian Nagelsmann, de bondscoach van Duitsland, heeft op de persconferentie gereageerd op de beslissing van collega Ronald Koeman om wegens zijn stap naar Saudi-Arabië niet meer op te roepen. De keuzeheer van de Duitsers geeft aan dat hij spelers niet zou uitsluiten, maar het wel kan begrijpen als een trainer iemand niet wil selecteren.

Op de persconferentie in aanloop naar het duel tussen Nederland en Duitsland in de Johan Cruijff ArenA, wordt Nagelsmann op het persmoment gevraagd om zijn licht te laten schijnen op de beslissing van bondscoach Ronald Koeman van Oranje om Bergwijn niet meer op te roepen: "Ik zou het niet uitsluiten. Uiteindelijk moet je alle competities ter wereld een kans geven als je het sportief bekijkt", is de bondscoach van de Duitse ploeg van mening.

Vervolgens wil Nagelsmann wel benadrukken dat het niveau in Saudi-Arabië niet fantastisch is en dat hij kan begrijpen als een bondscoach iemand niet meer wil oproepen: "Het is momenteel geen topcompetitie. Iedereen moet voor zichzelf beslissen. Ik kan het begrijpen als je iemand niet wil selecteren", geeft de 37-jarige trainer aan.

De voormalig oefenmeester van Bayern München reageert tot slot nog lovend over de selectie die het Nederlands elftal op het veld heeft staan: "Ze hebben een goede mix van kwaliteit en fysiek. Ik hoop dat het stadion uitverkocht is en er een goede sfeer heerst. Het wordt zeker een spannende wedstrijd waar we erg naar uitkijken", besluit Nagelsmann.

