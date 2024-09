‘Komst Klaassen toont aan dat Ajax heeft gefaald in de transferperiode’

Het feit dat gaat terugkeren bij Ajax staat symbool voor de slechte transferperiode die ze hebben doorgemaakt, zo stelt Arno Vermeulen. De Amsterdammers wisten slechts drie versterkingen binnen te halen en moeten zich nu richten op transfervrije spelers.

Vrijdagmiddag kwam naar buiten dat Klaassen een contract aangeboden zou krijgen van Ajax. De middenvelder was transfervrij na zijn vertrek bij Internazionale en trainde mee in Amsterdam om zijn conditie op peil te houden. Daar wist hij een goede indruk te maken op Francesco Farioli, die de 31-jarige rechtspoot graag aan zijn selectie toevoegt. Zondagmiddag werd bekend dat Ajax en Klaassen tot een mondeling akkoord zijn gekomen over een eenjarig contract.

De terugkeer van Klaassen bij Ajax zorgt bij velen voor vraagtekens. Zo stelde Aad de Mos dat hij de ontwikkeling van jonge spelers in de weg gaat zitten, terwijl Karim El Ahmadi vindt dat Ajax juist creativiteit nodig heeft. Ook Arno Vermeulen is niet gelukkig met de komst van Klaassen, zo geeft hij aan bij NOS Studio Voetbal. “Het is wel een beetje pijnlijk”, begint de verslaggever. “Het zegt veel over de hele mislukte transferperiode van Ajax dat ze nu deze noodmaatregel moeten nemen. Het geeft aan dat ze gefaald hebben.” Vermeulen ziet dat Ajax dit moet doen, omdat ze de selectie nauwelijks hebben kunnen versterken deze zomer. “Het toont de zwakte, en dan bedoel ik niet de speler, maar het zegt wel veel over Ajax.”

Van Hooijdonk ziet nut van Klaassen wel

Tafelgenoot Pierre van Hooijdonk begrijpt juist wel waarom Klaassen mag terugkeren bij Ajax. “Het blijft wel verrassend, want dit was natuurlijk niet gepland”, begint de voormalig spits. “Maar ik vind hem altijd bruikbaar”, stelt de analist, die inziet dat Klaassen waarschijnlijk niet voor de basis is gehaald. “Qua inzet en mentaliteit is hij echt een voorbeeld. Wat dat betreft hebben ze wel een karakterjongen in de kleedkamer erbij. Het kan alleen zomaar zijn dat ze daarop geselecteerd hebben, maar dat ze straks allemaal op de bank zitten.”

