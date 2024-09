Trésor komt met duidelijke reactie op mislopen transfer naar Ajax

Ajax deed op de laatste dag van de zomerse transferperiode een poging om van Burnley naar Amsterdam te halen, maar slaagde daar niet in doordat de Engelsen een te hoge huursom vroegen. De aanvaller is daar zelf verre van tevreden mee.

Op de slotdag van de transfermarkt werd duidelijk dat Steven Bergwijn hard op weg was om te vertrekken bij Ajax. De Amsterdammers wilden namelijk ook voor het sluiten van de markt een vervanger voor hem binnenhalen. Daarom haalde technisch directeur Alex Kroes Kamaldeen Sulemana naar Amsterdam, al is het nog niet duidelijk of deze transfer daadwerkelijk doorgaat.

Een van de andere doelwitten waar maandag een poging bij werd gedaan, was Trésor. Net als Sulemana moest de Belg op huurbasis naar de Johan Cruijff ArenA komen, maar de transfer ging door toedoen van Burnley uiteindelijk niet door. “Het klopt dat Ajax zich voor Mike gemeld heeft en dat hij heel graag naar Amsterdam had gewild. Maar Burnley vroeg een buitenproportionele huursom”, liet de zaakwaarnemer van de buitenspeler weten.

Omdat Trésor heel graag de stap naar Ajax had gemaakt, is hij totaal niet blij met de eisen van Burnley. Zijn onvrede maakt hij dinsdagochtend duidelijk kenbaar via Instagram. In zijn Story plaatst de Belg een video van een man met een enorm teleurgestelde blik op zijn gezicht met de armen over elkaar. Het moge duidelijk zijn dat hij graag was vertrokken bij de Engelse degradant.

