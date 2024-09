Opvallende keuze: dit is de scheidsrechter bij Feyenoord - Bayer Leverkusen

Feyenoord weet welke scheidsrechter de Champions League-wedstrijd tegen Bayer Leverkusen donderdagavond in goede banen moet leiden. De UEFA stuurt de Italiaan Davide Massa naar De Kuip.

Massa wordt in Rotterdam bijgestaan door landgenoten Filippo Meli en Stefano Alassio, die fungeren als assistent-scheidsrechter. Ook de vierde official (Fabio Maresca) en de videoscheidsrechter Aleandro Di Paolo komen uit Italië; de assistent-VAR is de Spanjaard Carlos del Cerro Grande, die een jaar geleden nog de Conference League-finale floot.

Massa was vorige week een veelbesproken man. Na de Nations League-wedstrijd in Amsterdam tussen Nederland en Duitsland (2-2), waar de 43-jarige arbiter de leiding over had, heerste grote woede in het Duitse kamp over zijn optreden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Boskamp pleit voor wijziging bij Feyenoord: 'Je gaat hem niet op de bank zetten, hij is je kapitaal'

Direct na het fluitsignaal verzamelden zes Duitse spelers zich om Massa heen. Zij vonden dat de wedstrijd te vroeg werd afgefloten, omdat Duitsland in de aanval was. Op dat moment waren er 3 minuten en 10 seconden gespeeld; Massa had (minstens) 3 minuten blessuretijd bij het duel opgeteld.

Ook op sociale media klonk veel kritiek op Massa. De UEFA geeft daar dus geen gehoor aan en kiest ervoor om de Italiaan meteen in te zetten bij de start van het nieuwe Champions League-seizoen. Hij krijgt dus weer de leiding over een Nederlands-Duitse confrontatie, ditmaal in Champions League-verband.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan Boskamp pleit voor wijziging bij Feyenoord

"Je gaat hem niet op de bank zetten, hij is je kapitaal", luidt het advies van Jan Boskamp aan Feyenoord.