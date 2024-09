René van der Gijp maakt zich zorgen: 'Hij is heel achterdochtig en cynisch, ontzettend cynisch'

René van der Gijp vindt dat de slechte eigenschappen van bondscoach Ronald Koeman momenteel te veel naar voren komen bij het Nederlands elftal, zo geeft de analist aan in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De oud-voetballer vreest daarom voor negativisme rondom het Nederlands elftal.

In zijn podcast KieftJansenEgmondGijp, die hij maandag alleen met schrijver Michel van Egmond opnam, begint Van der Gijp over de slechte eigenschappen van de bondscoach van Oranje. Van der Gijp vindt Koeman een prettige man, waar hij prima mee uiteten zou kunnen gaan en een wijntje mee zou kunnen drinken, maar ziet dat de bondscoach ook mindere kanten heeft. ''Hij heeft ook een paar slechte eigenschappen. Hij is heel achterdochtig. En cynisch, ontzettend cynisch", weet Van der Gijp.

De vaste gast van het programma Vandaag Inside stelt vervolgens dat in de laatste tijd niet de positieve eigenschappen van Koeman naar voren komen: ''Het vervelende is dat zijn slechte eigenschappen alleen maar aan de oppervlakte komen. Door wat er gebeurd is met Steven Bergwijn, daar heeft hij heel cynisch op gereageerd", doelt Van der Gijp op de rigoureuze beslissing van Koeman om Bergwijn niet langer meer te selecteren voor het Nederlands elftal wegens zijn transfer naar Saudi-Arabië.

''Kijk, Ronald's cynische en achterdochtige kant nu een beetje te vaak naar boven. Hij moet zich weer even op die andere kant richten", zegt Van der Gijp in de richting van de bondscoach van het Nederlands elftal, dat het dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA opneemt tegen Duitsland.

