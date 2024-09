René van der Gijp vindt Marco van Basten 'een lul' na opvallende actie op televisie

René van der Gijp heeft bij het programma Rondo op Ziggo Sport opgemerkt dat Marco van Basten tafelgast Wim Kieft helemaal niet aankijkt tijdens uitzendingen, zo geeft de analist van het programma Vandaag Inside maandag aangegeven in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

"Over kinderachtig gesproken. Wim, heb jij door dat als jij in Rondo tegenover Van Basten zit, dat hij jou amper aankijkt? Wat een lul! Hij kijkt jou amper aan", zegt Van der Gijp tegen Kieft. De analist, maar ook tafelgast Michel van Egmond, heeft hetgeen wat Van der Gijp vorige week maandag heeft geconstateerd niet meegekregen: "Doet hij dat? Oh? Het viel mij niet op", geeft Kieft eerlijk toe.

"Wij zaten de kijken en wij zagen dat hij het toch iets ongemakkelijker vond als jou", reageert Van der Gijp. Dat die ongemakkelijkheid er was heeft te maken met een akkefietje dat het tweetal een lange tijd geleden met elkaar hebben gehad over een column, zo geeft Kieft in de podcast zelf ook eerlijk toe. Van der Gijp zag dat Kieft er anders mee omging dan van Basten: "Jij had er verder geen last van. Jij denkt: laat gaan, laat lopen", zegt Van der Gijp, waarna Kieft instemmend reageert.

Rob Jansen, zaakwaarnemer en een van de deelnemers aan de podcast, denkt dat Van Basten het niet aankijken van Kieft niet zo heeft bedoeld: "Ik kan het mij niet voorstellen, ik denk echt dat Van Basten dat niet zo heeft bedoeld", geeft 68-jarige ondernemer aan.

