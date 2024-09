Koeman ontvangt nog net geen open sollicitatie: 'Als je dat niet nastreeft, wat doe je dan hier?'

heeft een duidelijk doel voor ogen: spelen voor het Nederlands elftal. De 21-jarige spits uit Almere maakte afgelopen zomer de overstap van Standard Luik naar FC Utrecht en maakte onlangs indruk door zijn nieuwe club hoogstpersoonlijk drie punten te bezorgen op bezoek bij NAC Breda. Ohio laat zich ook bij Jong Oranje van zijn beste kant zien en dat weet hij: het ‘grote’ Oranje hoeft dan niet meer heel ver weg te zijn.

LEES OOK: Jong Oranje maakt ongelooflijke goal: 'Dit lijkt van alle kanten nergens op'

Artikel gaat verder onder video

De centrumspits zal echter nog wat geduld moeten opbrengen. De spitspositie in het Nederlands elftal stond lang ter discussie, maar de huidige bondscoach Ronald Koeman heeft inmiddels een goede bezetting. Memphis Depay was tijdens het recente Europees Kampioenschap in Duitsland nog de eerste keus in de spitspositie, maar is deze interlandperiode niet van de partij. Zelfs zonder Memphis heeft Koeman voldoende opties. Joshua Zirkzee maakte zaterdag tegen Bosnië en Herzegovina zijn basisdebuut en was meteen trefzeker. Zijn vervanger Wout Weghorst scoorde eveneens en dan bleef Brian Brobbey nog op de bank.

LEES OOK: Noah Ohio steelt harten van voetbalfans met interview na NAC - FC Utrecht

Ohio vol vertrouwen

Ohio moet dus nog wel wat namen voor zich dulden, maar aan zelfvertrouwen geen gebrek bij de spits van Jong Oranje. “Veel jongens die bij het grote Oranje zitten, komen van hier. Oranje is daarom geen droom, maar een doel. Als je dat niet nastreeft, wat doe je dan hier?”, zo klinkt het vastberaden in gesprek met de NOS. Koeman zal de ontwikkeling van Ohio ongetwijfeld met veel interesse op de voet volgen. De spits maakte op 8 september vorig jaar voor het eerst zijn opwachting voor Jong Oranje, staat inmiddels op negen interlands en al zes treffers. Afgelopen donderdag was hij in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de leeftijdgenoten van Noord-Macedonië opnieuw trefzeker én goed voor twee assists.

LEES OOK: Jan Joost van Gangelen veroordeelt gedrag van Noah Ohio na winnende goal: ‘In hemelsnaam!’

Zijn rentree in Nederland heeft hem goed gedaan. Ohio vertrok in 2015 op jonge leeftijd naar Engeland. Na avonturen in Duitsland, Oostenrijk en België keerde hij afgelopen zomer bij FC Utrecht terug op de Nederlandse velden. “Ik ben blij dat ik weer in Nederland ben. Ik ben dicht bij m’n familie en voel me op m’n gemak. Dat helpt mij ook in mijn spel”, zo vertelt hij. Voor FC Utrecht was hij tot op heden tweemaal trefzeker. Beide doelpunten maakte hij op bezoek bij NAC. Ohio weet dat er nog veel moeten volgen om in beeld te komen bij het Nederlands elftal. “Zit ik er ver vanaf? Met spitsen is het misschien anders, maar als ik straks veel goals ga maken, zit ik er niet zover meer vanaf”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alle Oranje-spelers zitten in de kleedkamer, waarna Wout Weghorst iets opvallends doet

Een opvallend moment na de eerste training van het Nederlands elftal.