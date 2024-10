Traoré en Godts schenken Ajax de zege, maar andere speler wordt de ‘echte baas’ genoemd

Er gaat inmiddels bijna geen wedstrijd van Ajax meer voorbij zonder dat de complimenten krijgt voor zijn spel. Bij aanvang van dit seizoen gingen velen ervan uit dat de 21-jarige verdediger na zijn jaar bij NEC definitief zou vertrekken uit Amsterdam, maar Francesco Farioli bood hem een nieuwe kans en hij is een paar maanden later niet uit de basiself weg te denken. Volgens Mike Verweij is de linkspoot de ‘echte baas’ in de verdediging van Ajax.

Wie na afloop van vorig seizoen had gezegd dat Baas in het nieuwe de revelatie bij Ajax zou gaan worden, was ongetwijfeld voor gek verklaard. De verdediger was in het afgelopen seizoen op huurbasis actief voor NEC, waarvoor hij weliswaar dertig keer in actie kwam maar geen moment écht onomstreden was. Na zijn periode in Nijmegen leek hij bij Ajax niets meer te zoeken te hebben, maar al snel bleek niets minder waar. Baas kreeg van Farioli de kans om zichzelf te laten zien en dat deed én doet hij, resulterend in inmiddels al tien basisplaatsen en véél complimenten.

Zo ook na de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Baas ontbrak acht dagen eerder nog op bezoek bij Go Ahead Eagles en zijn gemis deed zich meteen voelen bij Ajax. Dat bleek een paar dagen later al tegen Besiktas en volgens Verweij ook in het uitduel met RKC. “Sutalo lijkt het zwakke eerste seizoen van zich te hebben afgeschud en bloeit op onder de nieuwe trainer Farioli, maar de echte baas in de Amsterdamse verdediging heet Youri Baas. In het uitduel met Go Ahead Eagles bleek wat het betekent als de linksbenige verdediger er niet bij is”, zo schrijft Verweij op de website van De Telegraaf. De clubwatcher zag Baas in Waalwijk een ‘foutloze’ wedstrijd spelen. “Mede door zijn inbreng werd de thuisclub nauwelijks gevaarlijk. En in de opbouw vervult hij een belangrijke rol”, zo leest het.

Verweij deelt ook complimenten uit aan Fitz-Jim

Baas is zeker niet de enige Ajacied die kan rekenen op lovende kritieken voor zijn inbreng tegen RKC. Dat geldt ook voor Kian Fitz-Jim. De middenvelder moest het in Waalwijk doen met een invalbeurt, maar had wel een belangrijk aandeel in de 0-2 overwinning. “De middenvelder, die tegen Besiktas de beste man van het veld was, bleek in de 25 minuten speeltijd die hij in Waalwijk kreeg op geen fout te betrappen. Hoewel hij niet de boeken inging als doelpuntenmaker of assistgever, had de slimme Fitz-Jim in beide Amsterdamse treffers een groot aandeel”, zo zag Verweij, die Fitz-Jim in de aanloop naar de 0-1 van Bertrand Traoré iets briljants zag doen. “Voorafgaand aan de 0-1 hadden 99 van de 100 spelers op zeker gespeeld en de bal naar rechts gegeven. In plaats daarvan koos hij voor de ‘moeilijke’ oplossing vooruit naar Devyne Rensch.”

Via de verdediging kwam de bal voor de voeten van Davy Klaassen. De middenvelder raakte via de RKC-doelman nog de paal, maar in de rebound schoot Traoré beheerst raak. Traoré verzorgde in de blessuretijd ook nog de assist voor de 0-2 van Mika Godts, waar Verweij wederom een belangrijke rol voor Fitz-Jim zag weggelegd. “In de extra tijd stelde Fitz-Jim met zijn loopactie (lees: afleidingsmanoeuvre) Godts in staat de eindstand op 0-2 te bepalen”, zo leest het.

