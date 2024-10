Driessen stelt zeer ongemakkelijk gesprek bij het Nederlands elftal voor

Valentijn Driessen denkt dat Ronald Koeman er goed aan doet om bij de start van de voorbereiding op de Nations League-wedstrijden tegen Hongarije en Duitsland in oktober eerst Wim Jonk en bij elkaar aan tafel aan te laten schuiven. Jonk werd vorige week door Koeman toegevoegd aan zijn technische staf en Veerman maakt onderdeel uit van de voorlopige selectie, maar volgens de verslaggever van De Telegraaf zijn de twee niet heel goed met elkaar.

Veerman maakte in de zomer van 2019 de overstap van FC Volendam naar sc Heerenveen. Dat gebeurde vlak voor het einde van de transferwindow. Een paar maanden eerder had FC Volendam Jonk aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Heel lang hebben Jonk en Veerman dus niet met elkaar kunnen samenwerken. De middenvelder was bij zijn vertrek naar sc Heerenveen desondanks heel erg te spreken over Jonk. “Wim Jonk is een geweldige trainer en aan de ene kant is het jammer dat je niet zo lang hebt kunnen samenwerken”, zo leest het op de clubsite.

Maar volgens Driessen is er van ‘veel liefde’ tussen Jonk en Veerman ‘nooit sprake geweest’. “De kritische Jonk zag met zijn achtergrond als topvoetballer bij Ajax, Internazionale, PSV en het Nederlands elftal ook Veermans zwakke punten. Vandaar werd er buiten de trainingen bij FC Volendam om een individueel programma in elkaar gedraaid. Een groot succes werd het niet”, zo schrijft Driessen in zijn column. Volgens de verslaggever heeft Veerman destijds ‘misschien twee of drie keer’ zijn gezicht laten zien. “Het eigenwijze heerschap teerde liever op zijn aangeboren talent en zag niets in extra werk, zodat de samenwerking tussen Jonk en Veerman al snel doodbloedde aan de Dijk.”

Driessen wijst bovendien op het gegeven dat Veerman vorig seizoen gedurende soap bij zijn oude club niet aan Jonk zijn zijde stond. “Hoewel het twee Volendammers zijn en ze in het veld altijd op dezelfde positie speelden: spelbepaler op het middenveld. In de FC Volendam-soap vorig seizoen rond Jonk en zanger en voorzitter Jan Smit enerzijds en Jaap Veerman anderzijds stond Joey altijd aan de kant van zijn naamgenoot. Nimmer nam hij het op voor Jonk die Veermans andere naamgenoot en boezemvriend, spits Henk Veerman, bij de FC afserveerde.” Driessen is dan ook benieuwd hoe het zal gaan als Jonk en Veerman elkaar tegen het lijf lopen bij het Nederlands elftal. “Mits Joey Veerman wordt geselecteerd voor Oranje zijn de twee dorpsgenoten tot elkaar veroordeeld tot en met het WK 2026. Een klein verzoeningsgesprek is wel op zijn plaats”, zo stelt Driessen voor.

Blessure voor Veerman

Het zal nog moeten blijken of Jonk en Veerman volgende week al met elkaar zitten opgescheept bij het Nederlands elftal. Veerman moest zich zaterdagmiddag tijdens de ontmoeting tussen Willem II en PSV in de tweede helft noodgedwongen laten vervangen vanwege fysieke klachten. Volgens Voetbal International is de kans ‘groot’ dat hij het thuisduel met Sporting Portugal in de Champions League van dinsdagavond aan zich voorbij moet laten gaan. Koeman maakt vrijdag 4 oktober zijn definitieve selectie voor de komende interlands bekend. Veerman liet de duels met Bosnië en Herzegovina en Duitsland eerder deze maand al aan zich voorbijgaan.

