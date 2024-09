Van Bronckhorst volgt Ajax, PSV, Feyenoord en Twente: 'En sinds kort nog één ploeg'

Giovanni van Bronckhorst is voor even terug in Nederland. De trainer van Besiktas schoof woensdagavond aan voor de persconferentie in de aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen Ajax. Hij volgt de Nederlandse competitie nog altijd en heeft speciale aandacht voor vijf teams.

“Ik volg het Nederlandse voetbal nog wekelijks. Feyenoord, Ajax, PSV, FC Twente, en sinds kort is daar een team bij gekomen: sc Heerenveen. Heel positief hoe Robin van Persie het daar doet”, zegt Van Bronckhorst over de oud-aanvaller met wie hij samenspeelde bij het Nederlands elftal en die hij later nog onder zijn hoede had als trainer van Feyenoord.

Van Bronckhorst denkt niet dat Van Persie uit het veld is geslagen door de recente 9-1 nederlaag tegen AZ. "Ik denk dat hij daar goed mee kan omgaan", citeert Voetbal International. "Hij kan dat makkelijk opzijzetten en weer doorgaan. Zo ken ik hem ook van het Nederlands elftal en van toen ik hem trainde bij Feyenoord. Het is mooi om steeds meer oud-collega's te zien die hun eerste stappen zetten in hun trainersloopbaan. Daarom volg ik Heerenveen ook nauw nu."

Vooruitblikkend op het duel van donderdag zegt Van Bronckhorst te beseffen dat Ajax niet meer dezelfde club is als toen hij nog in Nederland werkzaam was. “Het is een club die, mede door de gebeurtenissen van vorig jaar, dit jaar veel heeft moeten veranderen. Er is een nieuwe coach, een aantal spelers zijn vertrokken, andere spelers zijn gekomen… de club heeft een roerige transferperiode gehad. De nieuwe coach heeft een nieuwe aanpak. Dat heeft tijd nodig. Dat zie je ook aan het elftal.”

'Turken hebben het nog steeds over Farioli'

“Er is een kern die is gebleven, maar er zijn een hoop nieuwe spelers. De blessures maken het ook niet makkelijk. Maar ik denk dat Farioli in Turkije zijn kwaliteiten heeft bewezen. De mensen in Turkije hebben het nog steeds over zijn tijd daar en zijn manier van spelen”, zegt Van Bronkchorst over Farioli, die trainer was van Fatih Karagümrük (tussen maart en december 2021) en Alanyaspor (vanaf december 2021 tot de zomer van 2023). “Zijn speelstijl zag je ook terug bij OGC Nice en ook bij Ajax.”

Francesco Farioli denkt als trainer van Ajax aan de allerkleinste details.