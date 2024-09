Van Hanegem komt met héél ander geluid over Bergwijn: 'Word er een beetje moe van dat...'

Willem van Hanegem komt met een heel ander geluid over de veelbesproken transfer van , die Ajax deze week verruilde voor Al-Ittihad in Saudi-Arabië. Waar onder meer bondscoach Ronald Koeman een keihard oordeel velde over de stap die de 26-jarige aanvaller maakt, vindt De Kromme juist dat de keuze toch echt aan de speler zélf is.

In de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad komen vanzelfsprekend ook de transfer van Bergwijn - én de felle reacties die daarop volgden - ter sprake. Koeman was dinsdag op de persconferentie van het Nederlands elftal bijvoorbeeld meer dan duidelijk: "In het geval van Bergwijn, op 26-jarige leeftijd, is duidelijk dat sportieve ambitie niet de boventoon voert. Of het boek voor hem dicht is? Ja, in principe wel", liet de keuzeheer onder meer optekenen.

Host Wessel de Jong poneert in bovengenoemde podcast de stelling dat Bergwijn door Koeman veel te hard is aangepakt. "Zei hij dat het boek dicht was?", reageert Van Hanegem. "Hij kan nu net zoveel boeken kopen als hij wil", vervolgt het Feyenoord-icoon, met een kwinkslag refererend aan het monstersalaris dat Bergwijn naar verluidt opstrijkt in Saudi-Arabië.

"Ik word wel altijd een beetje moe dat iedereen gaat beslissen als iemand ergens geld kan verdienen... Ik ben niet van het geld, maar daarom kan ik niet zeggen 'Jij verdient zoveel, je moet daar niet naartoe gaan'. Nee natuurlijk, wegwezen!", vervolgt Van Hanegem. "Ik heb toch ook niet gezegd dat Georginio Wijnaldum daar niet naartoe moest gaan, ofzo? Bij ESPN, daar willen ze gaan beslissen wat spelers gaan doen. Iedereen moet het zélf maar uitzoeken", besluit Van Hanegem.

