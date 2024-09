Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske voert systeemwijziging door en laat aanwinst op de bank

Feyenoord neemt het donderdagavond in eigen huis op tegen Bayer Leverkusen in de Champions League. Voor dat duel zal Brian Priske weer terugkeren naar het systeem waarmee hij het seizoen begon, zo is de verwachting van het Algemeen Dagblad. Nieuwe aanwinst In-beom Hwang, die inmiddels speelgerechtigd is, start vermoedelijk op de bank.

Door vermoedelijk terug te keren naar het systeem dat Priske aan het begin van het seizoen bij Feyenoord hanteerde, 3-4-3, zal de trainer enkele wijzigingen moeten doorvoeren. Zo betekent dit systeem dat er sprake is van een extra centrale verdediger. Hier zal de Deen naar verwachting kiezen voor Gernot Trauner, die naast Thomas Beelen en Dávid Hancko in het hart van de defensie komt te staan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Brian Priske stopt met teambesprekingen op het veld bij Feyenoord

Op het middenveld is er waarschijnlijk nog geen plek voor nieuweling Hwang. De Zuid-Koreaan kwam op de slotdag van de transferperiode over van Rode Ster Belgrado, maar was afgelopen weekend nog niet speelgerechtigd voor het uitduel met FC Groningen (2-2). Maandag kwam naar buiten dat de middenvelder inmiddels over de juiste papieren beschikt en dus minuten mag maken. De verwachting is dat hij dit kan doen vanaf de bank. Wie naar verwachting wel op een basisplaats kan rekenen, is Ramiz Zerrouki. De Algerijn ontbrak afgelopen weekend wegens een schorsing.

LEES OOK: Waarom Xabi Alonso vorig seizoen al wedstrijden van Feyenoord bekeek

Ook in de voorhoede zal Priske een wijziging moeten doorvoeren. Zaterdagavond speelde Feyenoord met Bart Nieuwkoop op de positie van rechtsbuiten, maar hij raakte geblesseerd in de Euroborg. De verwachting is dat de oefenmeester voor Antoni Milambo kiest op die positie voor meer ondersteuning van het middenveld. Eerder speelde hij in de uitwedstrijd tegen PSV vorig seizoen (2-2) in een vergelijkbare rol aan de linkerkant.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Beelen, Trauner, Hancko; Lotomba, Timber, Zerrouki, Smal; Milambo, Giménez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling Bayer Leverkusen

Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Terrier, Boniface, Wirtz.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Quinten Timber laat volledige perszaal lachen met opmerking over Brian Priske

Quinten Timber en Brian Priske maakten in aanloop naar het Champions League-duel van Feyenoord met Bayer Leverkusen een ontspannen indruk.