Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske wijst vervanger voor Giménez aan

Feyenoord gaat zaterdagavond op bezoek bij NEC. In Nijmegen moet Brian Priske het stellen zonder , die afgelopen weekend een bovenbeenblessure opliep. De verwachting van het Algemeen Dagblad is dat de trainer kiest voor , terwijl de rest van de ploeg hetzelfde blijft.

Voorin was er voor Priske stof tot nadenken voor het duel met NEC. Eerste spits Giménez liep in de thuiswedstrijd tegen NAC een bovenbeenblessure op en staat daarmee in ieder geval drie maanden aan de kant. Vorige week werd hij vervangen door Ueda, die direct trefzeker was. De verwachting is dat de Japanner ook in Nijmegen de voorkeur zal krijgen boven Julián Carranza.

Achterin ontbreken Bart Nieuwkoop en de langer geblesseerde Quilindschy Hartman nog altijd. Hugo Bueno en Gernot Trauner keren wel terug bij de wedstrijdselectie, maar zullen naar verwachting nog niet starten. Daardoor zal Priske vermoedelijk beginnen met Gijs Smal en Jordan Lotomba als vleugelverdedigers, terwijl Thomas Beelen en Dávid Hancko het centrum vormen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Hwang, Timber; Osman, Ueda, Paixão.

Vermoedelijke opstelling NEC

Van Gassel; Pereira, Márquez, Ouwejan, Verdonk; Sano, Hoedemakers, González, Proper, Hansen; Ogawa.

