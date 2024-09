Vermoedelijke opstelling PSV: wat doet Bosz met bekritiseerde Veerman?

PSV reist zaterdagmiddag naar Tilburg voor de uitwedstrijd tegen PSV. Ondanks alle kritiek op het functioneren van , zal trainer Peter Bosz met dezelfde elf aantreden als vorige week tegen Fortuna Sittard. Althans, dat is de verwachting van het Algemeen Dagblad.

Vorige week was niet de prettigste week in de carrière van Veerman. De middenvelder werd in het Champions League-duel met Juventus na een uur spelen naar de kant gehaald, om afgelopen weekend vervolgens al bij rust gewisseld te worden. De middenvelder kreeg veel kritiek op zijn spel in de afgelopen wedstrijden, terwijl Kenneth Perez stelde er niet raar van op te kijken als hij zijn basisplaats zou verliezen. Toch lijkt Bosz, die Veerman vrijdag in bescherming nam, ervoor te kiezen aan hem vast te houden.

LEES OOK: PSV hevelt ‘vierde optie’ definitief over naar hoofdmacht

Artikel gaat verder onder video

Ook in de rest van de opstelling zal Bosz naar verwachting geen wijzigingen doorvoeren. Dat betekent een nieuwe basisplaats voor Matteo Dams, terwijl Mauro Júnior weer aan de rechterkant van de verdediging zal beginnen. Voorin kiest de oefenmeester waarschijnlijk weer voor Malik Tillman op de vleugel, waardoor Noa Lang alweer op de bank komt te zitten.

LEES OOK: 'Als Veerman dit doet, dan krijgt hij in Nederland van alles over zich heen'

Vermoedelijke opstelling PSV

Benítez; Mauro Júnior, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Vermoedelijke opstelling Willem II

Didillon-Hödl; Tirpan, Behounek, St. Jago; Doodeman, Bosch, Lachkar, Meerveld, Sigurgeirsson; Sandra, Vaesen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Luuk de Jong verbaast vriend en vijand met uitspraken na Juventus-uit

De spits van PSV wordt 'zelfreflectie van erbarmelijk niveau' verweten.