Wout Weghorst wordt in één adem genoemd met Ajax-icoon: 'Ze zullen hem haten'

is weliswaar pas een paar dagen officieel speler van Ajax en moet zijn eerste minuten in het wit-rood-wit nog maken, maar de kersverse aanwinst houdt de gemoederen al flink bezig. In Amsterdam en omgeving is men razend enthousiast over de komst van Weghorst, buiten de hoofdstad wordt er vooral cynisch gereageerd. Volgens Menno Pot heeft Ajax in de persoon van Weghorst ‘eindelijk een nieuwe ’.

Ajax en Weghorst werden vrijwel de hele zomer met elkaar in verband gebracht. De Amsterdammers maakten nog voor de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland hun interesse kenbaar. Weghorst flirtte in eerste instantie openlijk met FC Twente, maar toen Ajax zich bij hem meldde kon FC Twente het schudden. Vorige week was het dan eindelijk zo ver. Weghorst zette in de Johan Cruijff ArenA zijn krabbel onder een contract voor twee seizoenen. In de avond nam hij plaats in hetzelfde stadion om zijn nieuwe ploeggenoten te bekijken in de return tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League.

Tranen bij Weghorst

Weghorst kwam weliswaar niet in actie, maar stond wel in het middelpunt van de belangstelling. Zo verscheen hij al na een paar minuten op het grote scherm in de Johan Cruijff ArenA. “Weghorst probeerde het écht klein te houden toen de stadioncamera even op hem inzoomde tijdens Ajax - Jagiellonia en warm welkomstapplaus klaterde”, zo schrijft Pot in zijn column in Het Parool. “Wout onderdrukte de neiging om te zwaaien, trok geen gekke bek, glimlachte zo bescheiden gelijk. Alle onnadrukkelijkheid die hij in zichzelf kon vinden, gooide hij in de strijd.”

‘Kansloos’, zag Pot. “Het was een zinderend camerashot, hoe kort ook, met Wout als star of the screen. Ging hij huilen? Kon zomaar. ’s Middags, met zijn kinderen op het veld van de Johan Cruijff ArenA, waren zijn blauwe ogen ook al volgelopen met zilt traanvocht”, zo zag de schrijver. De reactie van Weghorst op zijn Ajax-presentatie én zijn ontvangst in zijn nieuwe stadion viel niet bij iedereen goed. Zo sprak FC Twente-watcher Leon ten Voorde maandag nog zijn afschuw uit over hoe Weghorst zich de voorbije periode heeft opgesteld. Pot weet het zeker: “Ze zullen hem haten, de Ajaxhaters onder de Nederlandse clubsupporters. Ze zullen zich ergeren aan zijn theatrale juichen, aan zijn gebaren, aan elke centimeter tanig mensenlijf die hij in de strijd werpt.”

Weghorst in één adem genoemd met Tadic

Pot constateert dan ook dat Ajax ‘in dat opzicht eindelijk een nieuwe Dusan Tadic heeft’. “Zo’n speler die Ajaxantipathie kanaliseert en aan de kook brengt, een onofficiële clubslogan indachtig: oderint dum metuant, ‘laat ze haten, zolang ze maar vrezen’.” Volgens Pot ontbrak het de Ajax-selectie de afgelopen twee jaar een speler waar de tegenstander bang van wordt. “De voorbije twee jaar was precies niemand bang voor Ajax, maar het is Wout zelfs gelukt Lionel Messi vrees in te boezemen”, zo schrijft Pot. Lionel Messi en Weghorst kregen het na afloop van de kwartfinale tussen Argentinië en Nederland op het WK van 2022 in Qatar met elkaar aan de stok.

