Ajax heeft goud in handen: 'Ik vind hem vrij compleet, om eerlijk te zijn'

Jorrel Hato blijft een goede indruk maken. De 18-jarige verdediger brak in het afgelopen seizoen definitief door in de hoofdmacht van Ajax en kan ook onder de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli rekenen op een basisplaats. Hato verscheen afgelopen maandag nog aan de aftrap bij het Nederlands elftal in de uitwedstrijd tegen Duitsland. Volgens Bart Sanders van de Pantelic Podcast is het Ajax-talent nu al een ‘vrij complete speler’.

Hato maakte begin 2023 voor het eerst zijn opwachting in Ajax 1 en sindsdien is het snel gegaan. De linkspoot kon in de laatste weken van dat seizoen al regelmatig rekenen op een basisplaats en ook in het dramatisch verlopen afgelopen seizoen was hij niet bij de eerste elf weg te denken. Hato was een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam en bekroonde zijn ontwikkeling met zijn debuut in het ‘grote’ Oranje. Hij is ook onder Farioli een belangrijke schakel bij Ajax, al heeft hij zijn plekje in het centrum van de verdediging moeten opgeven voor de linksbackpositie.

Hato past zich echter moeiteloos aan en maakt veel indruk op de heren van de Pantelic Podcast. Vooral Sanders is erg lovend over de Oranje-international, die afgelopen maandag in en tegen Duitsland zijn derde interland speelde. “Ik vind hem veel rust aan de bal hebben. Ik vind ook dat hij heel goed kan uitstellen, dat hij weleens wacht voordat hij een pass geeft om een nóg betere pass te geven. Ik vind hem eigenlijk vrij compleet, om heel eerlijk te zijn”, zo klinkt het. Sanders denkt dat Hato nog wel stappen kan zetten wat verdedigend koppen betreft, ‘maar dan wordt het wel heel compleet’. “Hij is nu al een vrij complete speler, al moet ik wel zeggen - maar ja, waar hebben we het over - dat hij in een iets mindere periode zit, misschien”, aldus de podcastmaker.

Sanders vond Hato in de laatste twee wedstrijden ‘soms slordig aan de bal’, al geldt dat voor meer Ajacieden, zo klinkt het. “Verkeerde inspeelpasses, terwijl hij niet onder druk stond. Dat zag ik voorheen eigenlijk niet, maar heb ik in de afgelopen paar wedstrijden wel wat vaker gezien. Maar goed, het is ook een fase waarschijnlijk en daar komt hij ook wel weer overheen. Het is niet dat hij slecht speelt, maar je ziet het wel omdat de lat door hemzelf enorm hoog is gelegd. En terecht, maar daardoor ga je er ook zo naar zijn”, zo zegt Sanders.

Hato belangrijk voor Ajax

Hato kwam dit seizoen vooralsnog dertien keer in actie. Zijn trainer Farioli deed alleen in de eerste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen geen beroep op hem. Hato was dit seizoen al tweemaal trefzeker: op bezoek bij Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League én in de uitwedstrijd tegen NAC Breda in de Eredivisie. Hij verzorgde bovendien ook twee assists.

