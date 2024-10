Voormalig Eredivisie-coach ziet zichzelf als ideale trainer voor Ajax

Alex Pastoor (58) denkt dat hij en Michael Reiziger een goed trainersduo zouden vormen bij Ajax, zo laat hij weten in een groot interview met het Algemeen Dagblad. De voormalig trainer van Almere City weet echter dat een dienstverband in Amsterdam zeer onrealistisch is op dit moment.

Pastoor besloot aan het einde van vorig seizoen te stoppen als trainer van Almere City, waarmee hij handhaving in de Eredivisie bewerkstelligde. In dat seizoen werd de oefenmeester gevolgd door journalist Boudewijn Geels, die in november het boek Met Open Vizier uitbrengt. “Benieuwd: vergroot of verbrandt dat boek zijn laatste kans om nog eens Ajax of Feyenoord te trainen?”, krijgt Pastoor de vraag.

“Haha. Allebei niet, hoor. Nee, kijk, vroeger wilde ik een footprint achterlaten. Zo van: de wereld zal weten dat ik trainer ben geweest. Maar dat heb ik totaal niet meer”, is de oud-trainer van onder meer Sparta Rotterdam en N.E.C. duidelijk.

Pastoor speculeert vervolgens toch over een dienstverband bij Ajax. “Tegelijkertijd twijfel ik er niet aan dat ik de grootste clubs zou kunnen trainen in Nederland. Laat mij en Michael Reiziger samen Ajax doen en we maken er echt wel iets goeds van”, zegt hij. “Maar ik weet ook: het gaat niet gebeuren. Ajax, Feyenoord, die maken andere keuzes. En dat is helemaal prima.”

