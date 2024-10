Farioli richt zich op Instagram tot Ajax-supporters: 'Dat werd gezien als een soort revolutie'

Trainer Francesco Farioli richt zich in een bericht op Instagram tot de supporters van zijn club Ajax. De Italiaan gaat daarin onder meer in op de reacties op het feit dat hij de eerste buitenlandse trainer van de Amsterdammers is sinds de Deen Morten Olsen, die in 1998 werd ontslagen.

"Het is een privilege om voetbaltrainer te zijn. Je zou kunnen zeggen dat het soms een behoorlijk oncomfortabele rol kan worden, maar verwachtingen, druk en kritiek zijn part of the job", schrijft Farioli. "Trainer van Ajax zijn is zelfs een nog uniekere ervaring, om verschillende professionele en persoonlijke redenen", vervolgt de 35-jarige oefenmeester.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli komt met update: 'Hij helpt ons, ook al speelt hij niet'

Farioli legt vervolgens uit dat zowel de fans als alle andere betrokkenen (onder meer de spelers, het bestuur en de media) 'verbonden' zijn in het moderne voetbal. "Daarom denk ik dat het belangrijk is dat we naar de ideeën en de gevoelens van onze fans luisteren: zij zijn onderdeel van deze legendarische club en geven de historische erfenis van Ajax door van generatie op generatie. In het begin werd het aanstellen van een buitenlandse coach bij Ajax, voor het eerst sinds 1998, gezien als een soort van revolutie", stipt de trainer aan.

LEES OOK: Hans Kraay junior live op televisie uitgelachen door Francesco Farioli om kritiek op Ajax

"Maar vanaf dag één was onze enige focus om een geleidelijk proces van wederopbouw en ontwikkeling te starten, met volledig respect voor Ajax' DNA en erfgoed. Dat is precies wat onze missie is in ons dagelijks werk, op én buiten het veld, en Ajax-fans hebben dat bijna direct begrepen", meent Farioli, die zich vervolgens rechtstreeks tot de supporters richt: "Dit bericht is voor jullie, Ajax-fans: bedankt voor jullie begrip, jullie geduld en jullie support."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-assistent Mateos wordt plots negatief belicht bij Vandaag Inside

In de uitzending van Vandaag Inside wordt gelachen om de assistent-trainer van Ajax.