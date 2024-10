Fikse tegenvaller voor Feyenoord: sterkhouder ‘een tijdje’ uit de running

Brian Priske is er bang voor dat hij de komende tijd niet over spits kan beschikken. Dat meldt RTV Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel op X. Het lijkt erop dat de Japanse spits in de verloren Klassieker tegen Ajax (0-2) een hamstringblessure heeft opgelopen.

Ueda moest het duel tegen FC Utrecht al laten schieten vanwege een blessure en was ook voor De Klassieker tegen Ajax een twijfelgeval. De Japanner, die de laatste weken in een prima vorm verkeerde, verscheen in De Kuip gewoon aan de aftrap. Kort voor rust moest hij zich laten vervangen door Julián Carranza.

Na afloop liet Priske dus weten dat Ueda mogelijk een hamstringblessure heeft opgelopen. Mocht dat het geval zijn, dan kan de Deense oefenmeester enkele weken niet beschikken over de 26-jarige spits. Het lijkt er sowieso op dat Ueda de topper tegen AZ, die komende zaterdag om 21.00 uur wordt gespeeld in De Kuip, aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

Spoeling voorin dun bij Feyenoord

Het zou voor Priske een forse tegenvaller zijn, aangezien hij ook al een tijd niet kan beschikken over Santiago Giménez. De Mexicaan viel in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda uit met een bovenbeenblessure. Giménez leek er tot de winterstop uit te liggen, maar zou mikken op een rentree bij het Champions League-duel met Manchester City. Die wedstrijd wordt gespeeld op 26 november.

Brian Priske vreest dat hij Ayase Ueda een tijdje moet missen. Het lijkt erop dat hij in de verloren Klassieker een hamstringblessure heeft opgelopen. — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) October 30, 2024

