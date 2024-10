Girona tóch beducht voor Feyenoord: 'Ze waren veel beter dan de uitslag doet vermoeden'

Miguel Ángel Sánchez, kortweg Míchel, laat zich geen zand in de ogen strooien door de recente resultaten van Feyenoord. De trainer van Girona, dat het woensdag in de Champions League opneemt tegen de Rotterdammers, zag bijvoorbeeld dat de 0-4 nederlaag tegen Bayer Leverkusen in de eerste speelronde van het miljardenbal bepaald geen afspiegeling was van de krachtsverhoudingen op het veld.

Feyenoord maakt een moeizame fase door. In de Eredivisie morste de Stadionclub in zes wedstrijden al acht punten (twee keer winst, vier keer gelijk). Promovendi Willem II en FC Groningen snoepten het elftal van trainer Brian Priske bijvoorbeeld al punten af, afgelopen zaterdag hield NEC Feyenoord ook al op een gelijkspel. Tussendoor was de Duitse kampioen Bayer Leverkusen twee weken geleden met ruime cijfers de baas in De Kuip.

Toch vindt Míchel dat de resultaten geen recht doen aan het voetbal dat het elftal van Priske op de mat legt: "Ik heb ze zien spelen tegen NEC, zeventig procent balbezit. Ik heb ze gezien tegen Bayer Leverkusen en toen waren ze echt veel beter dan de uitslag doet vermoeden. Bayer strafte iedere fout af, zodat het snel 0-3 stond, maar Feyenoord speelde gewoon goed", wordt de Spaanse trainer geciteerd door Voetbal International. Míchel ziet wel dat de Rotterdammers voorin wat andere accenten leggen, nu Ayase Ueda de spitspositie bekleedt vanwege de blessure van Santiago Giménez. "Ik vind Feyenoord sterk aan de bal met een speler zoals Quinten Timber die het voortouw neemt. Onze opdracht is duidelijk. Wij zullen zelf dominant aan de bal moeten zijn, om Feyenoord niet in hun kracht te laten komen", weet de trainer.

Girona werd afgelopen seizoen knap derde in LaLiga, achter kampioen Real Madrid en streekgenoot FC Barcelona maar vóór Atlético Madrid. De Catalaanse club debuteert daarom dit seizoen op het Europese podium, en dat direct op het allerhoogste niveau, de Champions League. Twee weken geleden leverde de allereerste Europese wedstrijd ooit voor Girona bijna een punt op bij de Franse kampioen Paris Saint-Germain. Vlak voor het einde van de wedstrijd liet doelman Paulo Gazzaniga een lage voorzet van Nuno Mendes schlemielig door zijn benen gaan, waardoor er nipt met 1-0 werd verloren in Parijs. Woensdag staat het eerste thuisduel in Europees verband op het programma. Girona moet het daarin zien te redden zonder Daley Blind, zo werd een dag voor de wedstrijd duidelijk. Donny van de Beek is wél van de partij tegen Feyenoord.

