Analisten krijgen na Duitsland - Nederland genadeloze veeg uit de pan: 'Ze hebben het niet begrepen op hem!'

was in de nasleep van de ontmoeting tussen Duitsland en Nederland het mikpunt van kritiek, maar volgens Henk Spaan is Ronald Koeman de hoofdschuldige. De bondscoach was tijdens het duel in de Allianz Arena in München zichtbaar niet blij met het optreden van Simons, maar volgens Spaan valt de moeizame vorm van de aanvallende middenvelder van RB Leipzig in Oranje hem niet te verwijten. Koeman zou Simons niet op zijn beste positie opstellen.

Het Nederlands elftal zakte op bezoek in Duitsland collectief door de ondergrens, maar in de nasleep van dat duel richtten veel analisten hun pijlen vooral op Simons. De oud-speler van PSV kreeg er onder meer in de dinsdagavonduitzending van Vandaag Inside flink van langs. Zo noemde Johan Derksen Simons een ‘huilebalk’, nadat de Snor de voetballer van RB Leipzig en het Nederlands elftal in juli al had weggezet als ‘snotneus’, ‘prinsje huilebalk’ en ‘dat aapje’. Spaan neemt het daarentegen op voor Simons en uit zich vooral kritisch op Koeman. “Simons kan er niks aan doen dat ze hem rechtsbuiten zetten. Dan moet je bij de coach wezen”, zo schrijft hij in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool.

Koeman schreeuwt tijdens wedstrijd naar speler die taak niet uitvoert: 'Ik ben niet voor niets schor'

Simons fungeert bij zijn club RB Leipzig als aanvallende middenvelder, maar staat in het Nederlands elftal vaak opgesteld als rechtsbuiten. Maar volgens Spaan moet Koeman Simons ‘gewoon’ op zijn beste positie neerzetten. “Hij is natuurlijk een 10, en een betere dan Reijnders, zo bleek na rust. Het prinsje heeft bij Leipzig al twee keer gescoord en drie assists gegeven in dit nog jonge seizoen. Het vorige seizoen tien goals en dertien assists in de Bundesliga. Vandaar ook zijn door Transfermarkt geschatte waarde van 80 miljoen euro”, zo leest het.

Volgens Spaan hebben de ‘oude witte mannen die heersen over het analistenrijk het nu eenmaal niet begrepen op Simons’. “Over de redenen zullen we maar niet speculeren. Tegen Duitsland schreeuwde Koeman zich schor tegen Xavi, die maar niet aan de rechterkrijtlijn wilde blijven plakken. De pers koos massaal voor de bondscoach: het was een schande dat Xavi niet luisterde.” Valentijn Driessen sprak er in de uitzending van Vandaag Inside zijn verbazing over uit. “Het mooiste: die Xavi Simons staat een meter voor Koeman vandaan. Koeman staat te schreeuwen te doen, maar Simons heeft er gewoon schijt aan. Hij speelt gewoon zijn eigen wedstrijd”, zo klonk het.

Kenneth Perez verheft stem: 'Waar zit ik naar te kijken?! Wat voegt hij toe?'

Spaan denkt simpelweg dat Xavi een ‘hoger tactisch niveau’ is gewend. “Als hij niet wilde luisteren, dan zal hij daar zijn redenen voor hebben gehad. Spelers moeten toch zelf het initiatief nemen? Je hoort niet anders. Stel dat voetballers inderdaad zelf tijdens de wedstrijd een rigoureuze oplossing verzinnen en uitvoeren? Hoe denk je dat dit valt bij coaches met het ego van Koeman en Wim Jonk?”, zo schrijft Spaan, die tevens van mening is dat Micky van de Ven en Jorrel Hato van positie hadden moeten wisselen. “Stel dat Hato had gezegd, volkomen terecht overigens: ‘He Micky, jij linksback en ik centraal?’ Micky allang blij natuurlijk, want erg goed ging het bepaald niet op de plek van Virgil van Dijk.”

