Kassa rinkelt bij Ajax na Europese toptransfer

Juventus gaat de koopoptie in het huurcontract van lichten. De Portugees werd afgelopen zomer door Ajax aan FC Porto verkocht voor 10,5 miljoen euro nadat hij daar een seizoen op huurbasis had gespeeld na een weinig succesvol seizoen in Amsterdam. Hoewel Porto hem nu voor een veelvoudig bedrag gaan verkopen, blijft Ajax niet met lege handen achter.

Conceição maakte in de zomer van 2022 voor vijf miljoen euro de overstap van Porto naar Ajax, maar imponeren deed hij niet in zijn enige seizoen in de Johan Cruijff ArenA. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan zijn oude club, die hem daarna voor 10,5 miljoen weer overnam, om hem gelijk aan Juventus te verhuren voor een huursom van zeven miljoen euro. De Oude Dame heeft daarbij een koopoptie van dertig miljoen euro bedongen.

Vorige week wist Gianluca Di Marzio te melden dat Juventus al na twee maanden een beslissing heeft genomen over de toekomst van de Portugees. De recordkampioen van Italië is namelijk van plan om de koopoptie in zijn contract te lichten, waardoor Porto weer een bedrag van dertig miljoen euro rijker is.

Ajax profiteert mee van toptransfer Conceição

Toch zal een deel van de transfersom door Ajax in ontvangst genomen mogen worden. In juni wist Tim van Duijn van Voetbal International namelijk te melden dat Ajax een doorverkooppercentage van tien procent op de winst heeft bedongen tijdens de onderhandelingen over het vertrek van de buitenspeler. Het is niet duidelijk of dit over de gehele som van 37 miljoen euro gaat of alleen over het bedrag van dertig miljoen euro. In het eerste geval mogen de Amsterdammers een bedrag van 2,65 miljoen euro bijschrijven, terwijl er in de tweede situatie 1,95 miljoen euro binnenkomt.

