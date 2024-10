Marciano Vink haalt uit: ‘Je hoeft je niet als een idioot te gedragen, maar…’

Marciano Vink vindt dat trainers best hun emotie mogen tonen tijdens de wedstrijd. Volgens de analist worden trainers in Nederland te hard aangepakt door de arbitrage. Als voorbeelden hierbij worden de gele kaarten van NAC-trainer Carl Hoefkens en Willem II-trainer Peter Maes aangehaald.

“Ik ben er gewoon standaard voor dat voetbal emotie is op het veld. Ik wil ook geen coach zien die alleen maar op het bankje zit met zijn kladblokje”, aldus Vink bij Voetbalpraat op ESPN. “Ik wil een coach zien die langs de lijn staat en die zijn spelers aanmoedigt. Die mag het best wel eens ergens mee oneens zijn en daar iets van zeggen, dan hoeft er niet meteen een gele of rode kaart te komen.”

Vink is van mening dat de scheidsrechters moeten beseffen dat er voor trainers nogal wat belangen op het spel staan. “Het is een wedstrijd. Zijn kop gaat rollen als hij het vijftien wedstrijden niet goed doet. Dan ligt hij eruit. Dus een coach mag best wel wat emotie hebben en best wel wat zeggen. Spelers die in een duel zijn, gaan er ook hard in en zeggen onderling wat tegen elkaar. Als je het niet eens bent met een beslissing dan hoef je je niet als een idioot te gedragen, maar je mag toch best wel wat zeggen?”

Vink vindt dat het in Nederland meevalt

In vergelijking met andere landen valt het gedrag van spelers en trainers richting de arbitrage in Nederland nog wel mee, zo stelt Vink. “Wij hebben toch niet de Spaanse taferelen gehad dat er 34 Real Madrid-spelers om een scheidsrechter heen stonden als hij maar een vrije trap meegaf? Het was toch eigenlijk in Nederland redelijk normaal.”

De analist beseft dan ook dat het nu allemaal wel heel strikt is geworden in Nederland. “Dat er regels zijn gekomen vind ik best, maar we moeten nu niet alleen maar coaches op de bank hebben die alleen maar met hun assistent praten en schrijven. Ik wil gewoon wel iets zien van een coach”, is Vink duidelijk.

Zijn de scheidsrechters in Nederland te streng voor spelers en trainers? Laden... 66.7% Ja, het is absurd dat de emotie niet meer getoond mag worden. 33.3% Nee, het moet eens afgelopen zijn met dat geklaag en gezeur. 57 stemmen

