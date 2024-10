Marco van Basten onder de indruk van ‘voorbeeldige’ PSV-speler: ‘Dat heeft echt te maken met hem’

Marco van Basten heeft dinsdagavond genoten van . In de ogen van de analist leverde de PSV-aanvoerder een hele belangrijke bijdrage aan het punt dat de Eindhovenaren behaalden op bezoek bij Paris Saint-Germain (1-1). Van Basten spreekt dan ook van een ‘voorbeeldige’ speler.

“Ik moet zeggen: echt een compliment”, begint Van Basten zijn lofzang voor De Jong bij Ziggo Sport. “Wij zaten toch ook te kijken van: hoe gaan ze meeverdedigen en helpen. Hij loopt voorop in het verdedigen en staat ook weer op tijd aan de voorkant. Als je hem ziet en je ziet de andere spelers meeverdedigen, dan is hij de oudste speler en die loopt het meeste.”

“Vaker in zijn eigen zestien dan in die van de anderen”, vult presentator Wytse van der Goot aan. “Dat vind ik echt ongelooflijk. Hij is een voorbeeld voor het team. Wat dat betreft is hij ook de juiste aanvoerder”, reageert Van Basten. Vervolgens wordt er een moment getoond van het meeverdedigen van De Jong. “Kijk hier. Hij loopt gewoon vanaf de spitspositie terug. Anderen zijn niet in beeld en lopen uit te rusten. Dat vind ik echt ongelooflijk van een jongen die al zolang meeloopt en eigenlijk diegene moet zijn die de meeste tijd nodig heeft om te herstellen. Hij is de eerste die dat steeds doet. Dat is ook wel iets waar een aanvoerder het voorbeeld geeft.”

Saibari moet voorbeeld nemen aan De Jong

Vervolgens wijst Van Basten naar Ismael Saibari, bij wie de urgentie om mee te verdedigen ontbrak. “Als je dit dan ziet bij Saibari. Die jongen is de helft van zijn leeftijd. Die stopt er gewoon mee. Moet je kijken, hij doet gewoon helemaal niks meer”, stelt Van Basten, die het ermee eens is dat De Jong een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het punt van PSV. “Dat heeft echt te maken met Luuk de Jong. Voorbeeldig”, besluit de analist lyrisch.

Klik op de tekst van de post (niet op het screenshot) om de video van Ziggo Sport te bekijken via X.

