Nieuws over Quinten Timber en Ayase Ueda: 'Daar hoeft echt niemand voor te vrezen'

Feyenoord-volger Dennis van Eersel verwacht dat fit genoeg is om woensdagavond te spelen in De Klassieker tegen Ajax. De inzetbaarheid van is nog onzeker, al is het volgens Van Eersel uitgesloten dat de middenvelder van Feyenoord langdurig geblesseerd is.

In het programma Rijnmond Sport van RTV Rijnmond gaat Van Eersel in op de blessures aan de kant van Feyenoord: "Ik heb het even nagevraagd. Op dit moment is het zo dat uitgesloten is dat het een zware blessure is. Daarvoor hoeven mensen dus sowieso niet te vrezen", zegt Van Eersel tegen de supporters van Feyenoord: "De enkel is opgezwollen. Per uur kan het verschillen wat er voor schade is. Het lijkt mee te vallen, maar het echte uitsluitsel valt nu nog niet met honderd procent zekerheid te zeggen" legt Van Eersel uit.

Ueda moest de wedstrijd van zondag tegen FC Utrecht laten schieten wegens een blessure en is daarmee ook een twijfelgeval voor Feyenoord. Van Eersel denkt echter wel dat de spits uit Japan gewoon gaat spelen tegen in De Klassieker: "Hij wordt klaargestoomd om er woensdag bij te zijn. Helemaal zeker zijn ze nog niet van hun zaak, maar misschien strooien ze ook een beetje zand in de ogen. Ik denk dat Ueda gewoon aan de aftrap verschijnt", besluit Van Eersel.

