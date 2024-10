Reden achter basisplaats Weghorst bij Ajax bekend

mag donderdagavond tegen Qarabag FK in de basis beginnen bij Ajax na twee sterke invalbeurten, tegen FC Groningen en Heracles Almelo. Volgens Johan Inan van het Algemeen Dagblad heeft de basisplaats van Weghorst niet enkel te maken met tactische redenen, maar heeft het ook fysieke redenen.

Weghorst steekt in geweldige vorm bij Ajax. De spits van Oranje moest het bij Ajax tot dusver vooral doen met invalbeurten, maar wist daarin wel indruk te maken. Zo was hij afgelopen weekend met twee treffers belangrijk in de uitzege op Heracles Almelo (3-4), terwijl hij twee weken eerder met een goal en een assist in blessuretijd een zege op FC Groningen (3-1) inluidde.

LEES OOK: Ajax-fans krijgen dringend advies: 'Ik zat in de gevangenis en moest een groot bedrag betalen'

Artikel gaat verder onder video

Doordat Brian Brobbey dit seizoen nog weinig indruk weet te maken voor de goal, waren veel Ajax-fans al van mening dat Weghorst een kans in de basis moest krijgen. Toch heeft het wisselen van Weghorst en Brobbey volgens clubwatcher Inan van het AD niet alleen ‘technische en tactische gronden’, zo schrijft hij op X.

LEES OOK: Christian Eriksen: 'Als er een aanbod komt, dan neem ik dat serieus in overweging'

“Het fysieke aspect weegt voor Francesco Farioli ook erg mee”, gaat hij verder. “De trainer wil voor de krakers tegen Feyenoord en PSV het wedstrijdritme van Weghorst opkrikken en niet te veel forceren met Brobbey”, schrijft de journalist. Volgens Inan is dat laatste ook van toepassing voor Bertrand Traoré, die wordt vervangen door Christian Rasmussen. Ajax gaat volgende week woensdag op bezoek in Rotterdam voor de wedstrijd tegen Feyenoord, terwijl het op zaterdag PSV ontvangt in de Johan Cruijff ArenA.

Uitleg Farioli

Voorafgaand aan de wedstrijd wordt Farioli voor de camera van Ziggo Sport gevraagd naar zijn keuze om Brobbey op de bank te zetten. “Het is een normale keuze, normale rotatie met de hoeveelheid wedstrijden die we spelen”, steekt de trainer van wal. “We hebben drie geweldige spitsen, dus het is normaal dat we de wedstrijden onder ze verdelen. We moeten ze voorbereiden op de wedstrijden die we gaan spelen en iedereen klaar hebben voor deze uitdagingen.”

Wissel Brobbey/Weghorst niet alleen op technische/tactische gronden. Fysieke aspect weegt voor Farioli ook erg mee. Trainer wil voor krakers tegen Feyenoord en PSV wedstrijdritme Weghorst opkrikken en niet teveel forceren met Brobbey. Laatste geldt min of meer ook voor Traoré — Johan Inan (@JohanInan) October 24, 2024

Vind jij dat Wout Weghorst een vaste basisplaats bij Ajax verdient? Laden... 29.5% Ja, absoluut 42.1% Nee, liever Brobbey 28.4% Afwisselen is beter 95 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Waarom Ajax wel/niet werk moet maken van de terugkeer van Antony

De kansen en de risico's van een terugkeer van Antony bij Ajax.