Spierings sneert naar oude club: ‘Fransen staan niet open voor nieuwe mensen’

heeft zich uitgesproken over zijn tijd bij RC Lens. De 28-jarige geeft te kennen dat hij niet kon wennen aan het leven in Lens. Vorig jaar zomer maakte Spierings de overstap van Toulouse naar RC Lens, maar keerde enkele weken later op huurbasis terug bij Toulouse. De Franse club zette een ‘joker’ in waardoor hij terug kon keren.

Destijds gingen de geruchten dat Spierings erg veel moeite had om te wennen in de kleedkamer van RC Lens. Afgelopen zomer arriveerde er met Will Stil een nieuwe trainer, maar dat zorgde niet voor een verandering in de situatie van Spierings. De middenvelder besloot de deur bij de Franse club definitief achter zich dicht te trekken en transfereerde naar het Deense Brøndby IF.

“Toen ik bij de club aankwam, had ik het gevoel dat ik niet goed overweg kon met mijn teamgenoten en de coaches. Het was moeilijk met bijna iedereen. Ik had daar veel moeite mee in vergelijking met Toulouse, waar ik succes had met veel vrienden”, wordt Spierings op de persconferentie geciteerd door Get French Football News.

De middenvelder verklaart zijn uitlatingen vervolgens. “De Fransen staan niet open voor nieuwe mensen. Als je geen Frans spreekt, kan het moeilijk zijn. Na vier wedstrijden belde de coach me op en vertelde me dat ik geen plaats had in het team”, aldus Spierings, die bij Toulouse in 2022 promotie afdwong naar de Ligue 1 en een jaar later beslag wist te leggen op de Coupe de France.

Spierings dwingt basisplek af bij Brøndby IF

Spierings maakte vlak voor het sluiten van de transfermarkt transfervrij de overstap naar Brøndby IF. Op 1 september debuteerde de middenvelder in het competitieduel met FC Kopenhagen (3-1 nederlaag) vlak voor tijd als invaller. De laatste paar wedstrijden heeft de 28-jarige rechtspoot een basisplaats weten af te dwingen bij de Deense club.

