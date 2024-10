Twee Feyenoord-twijfelgevallen laten gezicht zien bij afsluitende training voor Klassieker tegen Ajax

Feyenoord werkt dinsdag de afsluitende training voor De Klassieker tegen Ajax af, onder grote belangstelling van de eigen aanhang. Het elftal van trainer Brian Priske werd met vuurwerk onthaald door Het Legioen, dat zag dat zowel als aanvoerder in ieder geval de warming-up met hun ploeggenoten afwerkten.

Ueda scoorde vorige week de eerste Feyenoord-goal in het uitduel bij Benfica in de Champions League, waarin de Rotterdammers uiteindelijk een knappe 1-3 zege uit het vuur sleepten. De Japanner ontbrak afgelopen zondag echter in het competitieduel bij FC Utrecht, waarin zijn vervanger Julián Carranza de openingstreffer voor zijn rekening nam en Feyenoord uiteindelijk met 0-2 zegevierde.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Geen enkele Ajax-speler goed genoeg voor Feyenoord: 'Niet één van de elf, niet één!'

Captain Timber tekende tien minuten na rust voor de tweede Rotterdamse treffer, maar viel vlak voor tijd geblesseerd uit. Clubwatcher Dennis van Eersel (Rijnmond) sprak maandag al de verwachting uit dat Ueda De Klassieker zou gaan halen, maar hield nog in het midden of datzelfde zou gelden voor Timber. Beiden deden het eerste kwartier van de dinsdagtraining echter mee met de warming-up, zo meldt 1908.nl.

Priske kan tegen Ajax sowieso niet beschikken over rechtsback Jordan Lotomba. De Zwitserse zomeraanwinst moest het duel in Utrecht laten schieten en is ook 'de komende wedstrijden' afwezig, zo meldde de Deense oefenmeester zondag, vlak voor de aftrap in Stadion Galgenwaard. Mogelijk laat Priske later op de middag meer weten over het meespelen van Timber en Ueda: Feyenoord belegt dinsdag om 15.15 uur een persconferentie waarin vooruitgeblikt zal worden op de wedstrijd in De Kuip.

Zojuist in Rotterdam: de laatste training voorafgaand aan de Klassieker! pic.twitter.com/i49mzz5S8j — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 29, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Deze boodschap toonde Carranza na openingsgoal bij Utrecht - Feyenoord

Wat je bij ESPN niet zag: dit stond er op het ondershirt van Feyenoord-spits Julián Carranza.