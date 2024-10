UEFA-coëfficiënten: Nederland ziet Portugal ondanks zege Feyenoord in Lissabon inlopen

Nederland ziet Portugal, ondanks de zege van Feyenoord op Benfica, deze week inlopen in de strijd om de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA, die bepalend is voor het aantal startbewijzen voor de verschillende Europese clubtoernooien. Desondanks heeft Nederland nog altijd een voorsprong op de naaste belager.

PSV was dinsdag als eerste Nederlandse club aan de beurt en greep op bezoek bij Paris Saint-Germain een punt (1-1) waar weinigen vooraf rekening mee zullen hebben gehouden, te meer omdat de ploeg van Peter Bosz het zonder het vaste blok op het middenveld (Joey Veerman en Jerdy Schouten) moest zien te redden. Het gelijkspel was goed voor 0,167 coëfficiëntpunt.

Een dag later bewees Feyenoord het Nederlandse voetbal helemáál een goede dienst, door het uitduel bij Benfica met 1-3 te winnen. De ploeg van trainer Brian Priske deelde daarmee ook nog eens een dubbele tik uit aan concurrent Portugal. Met de overwinning sleepten de Rotterdammers nog eens 0,333 punt binnen voor Nederland.

Van de drie Nederlandse clubs in de Europa League beet Ajax donderdagavond het spits af met een 0-3 uitzege op Qarabag, waardoor er weer 0,333 punt bijgeschreven kon worden. FC Twente slaagde er later op de avond met tien man - na een vroege rode kaart voor doelman Lars Unnerstall - niet in een resultaat uit het vuur te slepen tegen SS Lazio, dat in Enschede met 0-2 zegevierde, terwijl AZ in Londen het hoofd moest buigen voor een veredeld B-elftal van Tottenham Hotspur: 1-0.

Al met al hebben de Nederlandse clubs deze speelronde een totaal van 0,833 coëfficiëntpunt bij elkaar gesprokkeld.

Drie zeges en twee nederlagen voor Portugal

Voor de Portugese clubs begon de Europese week met een 0-2 zege van Sporting Portugal op Sturm Graz in de Champions League. Behalve Benfica ging woensdag ook SC Braga echter in eigen huis onderuit: Bodø/Glimt was in de Europa League met 1-2 te sterk. Donderdag voegde Vitória Setúbal wel weer een overwinning toe aan het Portugese totaal, door bij Djurgårdens IF met 1-2 te zegevieren in de Conference League en pakte FC Porto de volle buit in het thuisduel met TSG 1899 Hoffenheim in de Europa League: 2-0.

De Portugese clubs komen deze speelronde zo op een totaalscore van 1,200 punt.

Coëfficiëntenranglijst: Nederland nog altijd ruim twee punten voor op Portugal

Portugal komt daardoor op een totaalscore van 54,216 coëfficiëntpunt, waarmee het nog altijd zevende is. Daarmee bedraagt de achterstand op Nederland echter nog altijd ruim twee volle punten: door de resultaten van deze week staat Nederland op 57,400 punten op de zesde plaats.

Zesde plaats coëfficiëntenranglijst cruciaal voor Nederland

De coëfficiëntenranglijst van de UEFA bepaalt het aantal startbewijzen dat elk land krijgt voor de verschillende Europese clubtoernooien. Het is voor Nederland cruciaal om dit seizoen de zesde plaats vast te houden. Indien dat lukt, kwalificeren zowel de kampioen als de nummer twee van het seizoen 2025/26 zich rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van de Champions League, terwijl de nummer drie instroomt in de derde voorronde van het milardenbal. Voor de nummer zeven licht één startbewijs voor het hoofdtoernooi van de Champions League klaar, plus één ticket voor de voorrondes.