Prominenten herdenken Johan Neeskens in Zeist: 'Abnormaal mooi wat hij allemaal heeft bereikt'

Johan Neeskens is maandagavond herdacht op de KNVB Campus in Zeist. Bij de bijeenkomst waren verschillende prominenten uit de voetbalwereld, zoals Frank Rijkaard, Aron Winter, Bert van Marwijk en Guus Hiddink, aanwezig.

Neeskens overleed twee weken geleden plotseling tijdens een bezoek aan Algerije, waar hij in het kader van een KNVB-project aanwezig was. De iconische oud-voetballer werd 73 jaar, zijn heengaan veroorzaakte een schokgolf door het Nederlandse voetbal. Afgelopen weekend werd voorafgaand aan elke wedstrijd in de Eredivisie een minuut stilte in acht genomen, wat tot emotionele momenten leidde voor Neeskens' schoonzoon, FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel.

Bij de bijeenkomst in Zeist waren behalve bovengenoemde grote namen ook Willem van Hanegem, Sjaak Swart en zelfs Juan Manuel Asensi, ploeggenoot van Neeskens bij FC Barcelona, aanwezig. Onder meer Jan Mulder behoorde tot de sprekers, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Van Marwijk: "Neeskens was een voorbeeld op het veld"

Een aantal aanwezigen wilde voor de camera's van Hart van Nederland wel wat kwijt over Neeskens. "Ik heb er wel een tijdje voor nodig gehad om het te verwerken", biecht Rijkaard op. De twee werkten samen bij zowel het Nederlands elftal als bij Barcelona. "Het was gewoon abnormaal mooi wat hij allemaal heeft bereikt, als voetballer en als mens. Hij was een van de beste middenvelders die we gekend hebben", meent Winter. "Hij was een voorbeeld op het veld, als medespeler trok je je aan hem op", zegt oud-bondscoach Van Marwijk.

