Opvallend nieuws over Harry Kane, één dag na uithaal richting Engeland-ploeggenoten

, de topscorer aller tijden van de nationale ploeg van Engeland, lijkt donderdagavond op de bank te gaan beginnen in het Nations League-duel in en tegen Griekenland. De spits van Bayern München baarde gisteren (woensdag) nog opzien met een keiharde uithaal richting zijn ploeggenoten.

Voorafgaand aan de huidige interlandperiode regende het afmeldingen bij de Engelse interim-bondscoach Lee Carsley, die in het nieuwe jaar plaats gaat maken voor Thomas Tuchel. Onder meer Bukayo Saka, Jarrad Branthwaite, Cole Palmer en Declan Rice zijn er niet bij als The Three Lions het deze week opnemen tegen Griekenland (donderdag) en Ierland (zondag). Kane maakte woensdag in gesprek met ITV van zijn hart geen moordkuil en trok de vele afmeldingen openlijk in twijfel: "Het is duidelijk een zwaar moment in het seizoen bij de clubs en ik vermoed dat spelers daar misbruik van maken. Als ik eerlijk ben, vind ik het helemaal niks. Zoals ik al zei, gaat spelen voor Engeland boven alles", liet de hondervoudig international optekenen.

Sky Sports News meldt donderdagochtend op basis van de eigen verslaggevers bij het Engelse kamp dat Kane tegen de Grieken gepasseerd lijkt te worden. "De kans bestaat dat Ollie Watkins (Aston Villa, red.) de kans krijgt om de Engelse aanval te mogen leiden vanavond", klinkt het bij de zender. Carsley zou in het 'hele belangrijke duel' sowieso een 'experimentele' opstelling overwegen, zo weet men.

In oktober zorgde Griekenland voor een daverende verrassing door de Engelsen, op Wembley nog wel, met 1-2 te kloppen. Voormalig AZ- en Willem II-spits Vangelis Pavlidis, tegenwoordig spelend voor Benfica, tekende voor beide Griekse treffers. De tweede viel diep in blessuretijd en maakte een late gelijkmaker van Jude Bellingham ongedaan. Door de nederlaag moet Engeland donderdag winnen in het Olympisch Stadion in Athene, bij elk ander resultaat zijn de Grieken verzekerd van de groepswinst.

BREAKING: Lee Carsley is considering starting England’s crucial Nations League match against Greece tonight with captain Harry Kane on the bench 🚨 pic.twitter.com/nT0jDCr0X2 — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 14, 2024

