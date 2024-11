Feyenoord-huurling eerlijk: 'Ik had het liefst het gras weggehaald om eronder te gaan liggen'

wordt dit seizoen door Feyenoord verhuurd aan Heracles Almelo. De jonge rechtsback maakt een goed seizoen door bij de Almeloërs, al ging hij in de derby tegen FC Twente pijnlijk in de fout door zijn eigen doelman Fabian de Keijzer te passeren. De jongeling laat zich daardoor niet van de wijs brengen en heeft op twintigjarige leeftijd al een flinke olifantenhuid gekweekt.

"Als het goed gaat, sta ik er. Na zo’n moment sta ik er ook en pak ik het op als een man", steekt Benita van wal tegenover Voetbal International. "Wat gebeurd is, is gebeurd. Het is alleen jammer dat het precies in die wedstrijd gebeurt, terwijl het dit seizoen gewoon goed met me gaat. Toen het gebeurde, had ik het liefst het gras weggehaald om eronder te gaan liggen. Ach ja, ik kan het niet omdraaien. Knop om, doorgaan."

Op social media had iedereen ook een mening over Benita, wiens eigen doelpunt voor de nodige hoongelach heeft gezorgd. Dat deert de jongeling alleen niet. "Ik kreeg er wel wat van mee, maar ik heb er echt schijt aan, hoor. De meeste mensen die reageren op social media kunnen zelf waarschijnlijk niet eens voetballen", stelt hij.

"Het is vaak anoniem, nul volgers. Moet ik me dan druk maken over wat meneer ABC123 ervan vindt? Als het goed gaat, hoor je die mensen niet. Gaat het fout, dan staan ze vooraan om te zeggen dat je er niks van kan. Ik heb er geen moeite mee. Je mag zeggen wat je wil, maar het boeit mij niet", vervolgt Benita.

Benita houdt vertrouwen in zichzelf

Benita maakte al op zeventienjarige leeftijd zijn debuut voor Feyenoord. Onder toenmalig trainer Arne Slot kwam hij in de Conference League tegen IF Elfsborg zijn debuut. Hij knoopte direct een belangrijke les in zijn oren. "Als je wil doorbreken als prof, moet je altijd vertrouwen houden in jezelf", beseft hij. "Je gaat hoe dan ook dingen horen vanuit de buitenwereld. Hij is niet goed genoeg, bla bla. Als je één slechte wedstrijd speelt, kraken sommigen je al af. Of je zeventien bent of niet. Daarom moet je vertrouwen houden in jezelf en in de mensen om je heen."

