Willem van Hanegem suggereert bijzondere reden voor vele blessures Justin Bijlow

staat in Nederland vooral bekend als een keeper die vaak geblesseerd is. De doelman van Feyenoord zit momenteel ook in de lappenmand, nadat hij onlangs weer het vertrouwen kreeg van trainer Brian Priske. Willem van Hanegem denkt dat 'wedstrijdspanning' mogelijk de reden is voor zijn teleurstellende medisch dossier.

Bijlow doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en is sinds het seizoen 2018/2019 een belangrijke kracht in Rotterdam. Tot dit seizoen was hij sindsdien eigenlijk immer eerste keeper, maar stonden blessures hem in de weg om hele seizoenen onder de lat te staan. Dit seizoen draaide Priske het om en benoemde hij Timon Wellenreuther tot eerste doelman. Bijlow leek vervolgens naar Southampton te vertrekken, maar bleef uiteindelijk toch in Rotterdam voetballen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Hanegem komt plots met forse kritiek op bewierookte Feyenoorder

Na meerdere mindere optredens van zijn concurrent Wellenreuther, besloot Priske dat Bijlow vanaf het duel met AZ (3-2 winst) weer eerste doelman zou zijn bij Feyenoord. Lang zou dat echter niet duren: Bijlow heeft een lichte blessure, miste al Salzburg-thuis (1-3) en ontbreekt ook in de wedstrijdselectie voor Almere City-uit van aankomende zondag. Ondertussen hebben blessures ervoor gezorgd dat Bijlow al meer dan 100 wedstrijden van Feyenoord op zijn buik kon schrijven.

Van Hanegem heeft nog wel een theorie voor de blessuregevoeligheid van Bijlow. "Het is zoiets vreemds", begint de oud-voetballer bij de Willem & Wessel Podcast. "Hij heeft al die maanden optimaal getraind. Dan is het misschien wel de wedstrijdspanning, dat zou kunnen. Anders zou ik het niet weten."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans merken enorm verschil rond Klassieker: 'Schril contrast met vorig jaar'

Voor de supporters van Feyenoord maakt het vertrek van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb een wereld van verschil.