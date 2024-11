Feyenoord-aanwinst overtuigt nog niet: ‘Zijn de meningen over verdeeld’

Martijn Krabbendam denkt niet dat Feyenoord er goed aan doet naar de suggestie van Marco van Basten te luisteren om en allebei weg te doen. Volgens de clubwatcher is laatstgenoemde een prima tweede doelman, zolang hij zich in zijn rol kan schikken, terwijl hij Bijlow een van de beste keepers van Nederland vindt. Derde doelman , die afgelopen zomer werd gehaald, zou nog niet klaar zijn voor een stap omhoog.

Van Basten baarde maandagavond opzien bij Rondo met zijn mening over de keeperskwestie bij Feyenoord. “De beste is Bijlow, dus die zou ik opstellen. Als hij aan het einde van het seizoen te vaak geblesseerd is geweest: allebei weg”, oordeelde de voormalig spits. “De ene is niet goed genoeg, dat is gebleken, en de andere is te vaak geblesseerd, dat is ook gebleken. Ze kunnen het nú laten zien, maar als ze dat niet doen, moet je volgend jaar twee nieuwe keepers halen.”

In VI ZSM wordt Krabbendam geconfronteerd met de uitspraken van Van Basten, waarna hij begint te grinniken. “Dat gaat wel een beetje ver, toch?”, stelt de clubwatcher lachend. “Moeten ze dan twee nieuwe keepers kopen?” De uitspraak dat je op beide doelmannen niet kunt bouwen, vindt Krabbendam nergens op slaan. “Je kunt op Wellenreuther wel vertrouwen, zeker als tweede doelman. Alleen dan moet hij zichzelf kunnen schikken in die rol. En Bijlow is nog steeds een van de beste keepers van Nederland, maar ja, die jongen heeft heel veel pech gehad.” Mocht de Oranje-international in 2025 wel blessurevrij blijven, is er volgens Krabbendam voor hem niks aan de hand. “Maar ik snap de gedachte van Van Basten wel.”

Andreev gehaald voor toekomst

Daarnaast is het voor Feyenoord niet zomaar mogelijk om twee nieuwe doelmannen te halen. “Het is niet zo dat ze het geld tegen de plinten op hebben gestapeld”, gaat de journalist verder. Afgelopen zomer wist Feyenoord zich wel te versterken met Andreev voor ruim een miljoen euro. “Maar daar zijn de meningen nog over verdeeld”, stelt Krabbendam. “Hij is erg jong, nog geen twintig. Maar hij heeft wel in meer dan de helft van de wedstrijden die hij keepte in Bulgarije de nul gehouden.” Ook bij Jong Bulgarije weet hij regelmatig zijn doel schoon te houden. “Of ze moeten daar geweldige verdedigers hebben, wat ik me niet kan voorstellen, of die jongen is heel talentvol. Dat kan ik me wel voorstellen.”

