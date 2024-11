Perez neemt duidelijk standpunt in over keeperskwestie Feyenoord

moet direct terugkeren onder de lat bij Feyenoord, zo luidt de mening van Kenneth Perez. Volgens de analist heeft Brian Priske er nu voor gekozen te passeren, dus moet hij een fitte Bijlow altijd opstellen.

Wellenreuther begon het seizoen als eerste doelman bij Feyenoord, maar raakte zijn plaats kwijt aan Bijlow na meerdere fouten. Die stond een wedstrijd in de basis, alvorens weer geblesseerd te raken. Inmiddels lijkt de doelman weer fit te zijn, aangezien hij door de Rotterdammers is meegenomen naar Engeland voor de ontmoeting met Manchester City in de Champions League.

“Ik zou Bijlow erin zetten”, is Perez stellig bij Voetbalpraat nadat hij de vraag krijgt wie er moet keepen. “Je hebt hem weer eerste keeper gemaakt. Hij raakt vervolgens geblesseerd maar dan lijkt het me niet dat je beslissing opeens anders is.” Volgens de analist heeft Priske ervoor gekozen Bijlow de kans te geven als eerste keeper, dus moet hij, indien fit, die kans ook wel krijgen. “Als hij nu wedstrijdfit is dan vind ik dat hij in de goal hoort te staan.”

Tafelgenoten verschillen van mening

Volkskrant-journalist Willem Vissers sluit zich daar volledig bij aan. “Er is natuurlijk veel om te doen geweest maar tegen Heerenveen kreeg hij (Wellenreuther, red.) geen bal, dus daar kun je hem dan ook niet op beoordelen.” Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad is het niet met die lezing eens. “Ik zou het juist andersom beredeneren”, stelt hij. “Hoe lullig het ook voor Bijlow is, je hebt nu een keeper die er staat. Ik zou zeggen, laat die nu staan.”

Welke doelman moet Priske opstellen tegen Manchester City? Laden... 65.1% Justin Bijlow 34.9% Timon Wellenreuther 192 stemmen

