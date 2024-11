Timber en ander drietal trainen volle bak mee bij Feyenoord voor duel met Man City

traint maandagmiddag weer volop mee bij Feyenoord, zo blijkt uit beelden van Rijnmond. De aanvoerder van de Rotterdammers ontbrak afgelopen weekend in de wedstrijdselectie, maar lijkt hard te werken aan een terugkeer op dinsdag. Ook , en deden de hele training mee.

Timber moest zaterdagavond verstek laten gaan bij Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (3-0). De Oranje-international had voor de interlandperiode twee keer zijn enkel verzwikt en moest ook tijdens een training van het Nederlands elftal geblesseerd afhaken. Inmiddels lijkt het weer de goede kant op te gaan met de aanvoerder, aangezien hij maandag weer op het trainingsveld stond.

Naast Timber stonden er met Lotomba, Giménez en Bijlow nog drie spelers op het trainingsveld die de wedstrijd tegen Heerenveen misten, zo is te zien in een video van de regionale omroep op YouTube. Maandag reist Feyenoord af naar Engeland en bovengenoemde spelers zitten alle vier bij de selectie. Of ze ook fit genoeg zijn om in actie te komen, is nog niet duidelijk.

Feyenoord neemt het dinsdagavond in Engeland op tegen Manchester City in de vijfde speelronde van de Champions League. De regerend kampioen van de Premier League maakt een moeizame fase door, daar de laatste vijf duels in alle competities allen verloren gingen. De wedstrijd in het Etihad Stadium begint dinsdag om 21.00 uur.

☔️ | #Feyenoord, inclusief aanvoerder Quinten Timber, werkt een laatste training af in Rotterdam. Later vanmiddag stapt de selectie in het vliegtuig naar Manchester. pic.twitter.com/d1ZEgWsP7s — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) November 25, 2024

