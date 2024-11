Sterspeler Feyenoord doet niet mee aan groepstraining, vraagteken voor komend duel

heeft donderdagmiddag niet meegedaan aan de groepstraining van Feyenoord, zo meldt Rijnmond. De aanvoerder van de Rotterdammers werkte binnen een individueel programma af. Het is nog niet duidelijk of hij op tijd fit is voor het treffen met sc Heerenveen.

Timber kwakkelt de afgelopen weken met zijn fysieke gesteldheid. De captain van Feyenoord viel eind oktober uit nadat hij zijn enkel verzwikte in het uitduel met FC Utrecht (0-2), om dit voor de interlandbreak op bezoek bij Almere City (1-4) weer te doen. In de tussentijd heeft de middenvelder de nodige last van de enkel gehad, zo vertelde hij na de wedstrijd in Flevoland.

Zondag leek het weer mis te gaan voor Timber. De sterkhouder van Feyenoord moest vroegtijdig afhaken bij de uitlooptraining na Nederland – Hongarije, een duel waarbij hij negentig minuten op de bank bleef. Zijn deelname aan de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina stond vervolgens op losse schroeven, maar hij kon toch meereizen. Uiteindelijk kwam Timber in die wedstrijd ook niet in actie. Bij zijn terugkeer in Rotterdam traint hij niet met de groep mee, waardoor het nog niet duidelijk is of hij zaterdag inzetbaar is in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen.

Trauner terug van ziekte

Wie wel terugkeerde op het trainingsveld, was Gernot Trauner. De Oostenrijker werd door bondscoach Ralf Rangnick gespaard tegen Kazachstan, om hem tegen Slovenië wel te laten spelen. De verdediger moest die wedstrijd echter laten schieten door ziekte. Inmiddels is hij daar dus van hersteld.

