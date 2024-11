'Real Madrid wil selectie 'verspaansen': Florentino Pérez zet drie internationals op verlanglijst'

Voorzitter Florentino Pérez van Real Madrid heeft besloten dat er meer spelers uit Spanje deel moeten gaan uitmaken van de selectie. Nu Dani Carvajal is weggevallen met een kruisbandblessure, bevat de selectie van Spanje deze interlandperiode voor de tweede keer op rij niet één speler van Real. Pérez zou al drie huidige internationals als doelwit op de transfermarkt hebben aangemerkt, zo meldt Relevo.

De afgelopen jaren verlieten tal van Spaanse spelers stadion Santiago Bernabéu. Afgelopen zomer alleen al trokken Nacho, Joselu en Marco Asensio de deur achter zich dicht. Behalve Carvajal herbergt de selectie van trainer Carlo Ancelotti daardoor slechts Jesús Vallejo, Lucas Vázquez en Fran García aan Spaanse krachten, terwijl Brahim Díaz weliswaar in Málaga is geboren, maar zijn interlands voor Marokko speelt.

Hoewel Real de komende jaren blijft inzetten op het aantrekken van internationale topspelers, wordt ook de komst van een aantal Spaanse spelers tot prioriteit gemaakt, zo weet Relevo. De interesse in zowel Ballon d'Or-winnaar Rodri (Manchester City) werd al eerder gemeld door Spaanse media, terwijl Aymeric Laporte (Al-Nassr) eerder deze week zélf aangaf open te staan voor een avontuur in Madrid, dat dun in de verdedigers zit nu het seizoen van Éder Militão erop zit door een zware knieblessure.

Daarnaast zou ook Pedro Porro op de radar van Real Madrid zijn verschenen. De 25-jarige rechtsback staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Tottenham Hotspur, dat 40 miljoen euro betaalde om de vijfvoudig Spaans international over te nemen van Sporting Portugal. Porro stond eerder jarenlang onder contract bij Manchester City, dat de verdediger echter zó vaak verhuurde dat de verdediger in 2021 grapte dat trainer Pep Guardiola geen idee had dat hij überhaupt op de loonlijst stond.

