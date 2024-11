Kraay junior stipt reden aan waarom het er dit seizoen bij Ajax wel uitkomt bij Fitz-Jim

speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Excelsior, maar kwam er daar bijna niet aan te pas. Dit seizoen is de 21-jarige middenvelder een van de smaakmakers bij Ajax en was hij trefzeker in de wedstrijd tegen PSV.

Ajax wist zaterdagavond, mede dankzij een treffer van Fitz-Jim, in eigen huis met 3-2 te winnen van koploper PSV. De middenvelder laat dit seizoen regelmatig zijn klasse zien, terwijl het afgelopen seizoen op huurbasis bij Excelsior niet wilde lukken. De rechtspoot vertrok na een half seizoen weer uit Rotterdam, om vervolgens vooral voor Jong Ajax minuten te maken.

Bij Ajax, waar de lat over het algemeen een stuk hoger ligt dan bij Excelsior, komt het er wel uit bij Fitz-Jim. “Bij Excelsior, zeker in de Eredivisie, krijg je de bal en dan ben je zeventig of zestig meter bij de goal van de tegenpartij verwijderd”, legt Hans Kraay junior uit bij Goedemorgen Eredivisie. Bij de Amsterdammers komt Fitz-Jim wat hoger op het veld te staan, wat de middenvelder volgens de analist ten goede komt.

Fitz-Jim straalt hetzelfde uit als bij Jong Ajax

Overigens is Kraay jr. niet de eerste die dit ziet, zo geeft hij aan. “Ik lees nogal veel columns”, begint de oud-voetballer. “Henk Spaan heeft dit bij Jong Ajax al een keer geschreven. Hij schreef dat dit is wat Ajax uitstraalt. Dit is Ajax-voetbal. Wat hij bij Jong Ajax uitstraalde: ‘Geef ‘m maar, geef ‘m maar, geef ‘m maar, ik wil ‘m hebben’, dat straalt hij nu ook uit.”

