Kieft en Van der Gijp lyrisch: ‘Verreweg de leukste voetballer om naar te kijken’

Wim Kieft en René van der Gijp begrijpen niet dat Liverpool nog geen werk heeft gemaakt van de contractverlenging van , die komende zomer transfervrij is. Het tweetal geniet momenteel ontzettend van de Egyptenaar. Volgens zaakwaarnemer Rob Jansen komt het door de nieuwe sportief directeur Richard Hughes.

Salah heeft ondanks zijn aflopende contract nog altijd geen verlenging aangeboden gekregen. Nadat de buitenspeler Liverpool met twee treffers hoogstpersoonlijk naar de overwinning had geschoten tegen Southampton (2-3), uitte hij zijn onvrede hierover in gesprek met Engelse media. “Ik ben waarschijnlijk meer out dan in”, stelde de teleurgestelde Egyptenaar. Dat kwam hem op kritiek van clubicoon Jamie Carragher te staan.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp komt de uitspatting van Salah ter sprake. “Je zou toch denken als je die club bent, dat je Salah drie keer per dag appt en twee keer per dag een bos bloemen stuurt?”, vraagt Van der Gijp zich hardop af. De voormalig voetballer begrijpt niet dat Liverpool niet zijn best doet de buitenspeler te behouden. Dat is Kieft met hem eens. “Maar René, dat is toch verreweg de leukste voetballer momenteel om naar te kijken? Hij loopt zo lekker makkelijk te voetballen. Balletje uit de lucht met een verdediger gewoon aannemen…”

Jansen beschuldigt Hughes

Jansen denkt wel te weten waardoor het komt dat Salah nog geen contract aangeboden heeft gekregen en onderbreekt zijn tafelgenoot. “Degene die daarover gaat, is Richard Hughes. Die doet dat en die is net nieuw bij die club”, legt de zaakwaarnemer uit. “En één ding wat Richard Hughes niet heeft, is enig gevoel voor empathisch vermogen. Nul. Dat is een robot.” Dat heeft Jansen geleerd in zijn eigen onderhandelingen met Hughes, toen John Heitinga als assistent naar Liverpool werd gehaald. “Er zit nul gevoel in. Dat kan wel eens de reden zijn. Helemaal bij een speler als Salah, die emotie heeft, een andere cultuur heeft en gevoelig is voor warmte.”

