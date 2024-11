Nederlands getint Indonesië mag weer dromen van WK na stunt tegen Saudi-Arabië

De droom van Indonesië om het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada te bereiken is weer springlevend. Het Nederlands getinte Merah Putih boekte door twee treffers van Marselino Ferdinan een knappe 2-0 overwinning op Saudi-Arabië.

Indonesië kreeg afgelopen vrijdag nog een flinke knauw te verwerken met een 0-4 nederlaag tegen Japan. Om de WK-droom in leven te houden moest er worden gestunt tegen Saudi-Arabië. De Zuid-Koreaanse keuzeheer van Indonesië had met Maarten Paes, Jay Idzes, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Ivar Jennar, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen en Rafael Struick acht spelers opgesteld die in Nederlands zijn geboren.

De thuisploeg leek weinig last te hebben van de keiharde nederlaag tegen Japan en gingen fel van start in het Utama Gelora Bung Karno Stadion in Jakarta. In de openingsfase kreeg Indonesië direct een aantal grote mogelijkheden, die het verzuimde af te maken. Saudi-Arabië, de grote favoriet voor deze wedstrijd, trok het initiatief vervolgens naar zich toe. Toch was het Merah Putih dat na een half uur spelen op voorsprong kwam. Op aangeven van Ragnar Oratmangoen scoorde Ferdinan de 1-0.

Saudi-Arabië moest in de achtervolging tegen een Indonesië dat zich beperkte tot verdedigen. Toch verdubbelde de thuisploeg de voorsprong nog binnen het uur. Wederom was het Ferdinan die de trekker overhaalde. De twintigjarige aanvallende middenvelder van Oxford United kreeg de bal wat gelukkig mee en passeerde vervolgens met een wippertje de Saudische doelman Ahmed Al-Kasser.

In de slotfase kwam de uit Oezbekistan afkomstige scheidsrechter Rustam Lutfullin ogen en oren tekort en trok hij nog liefst zes gele kaarten, waarvan vier aan de zijde van Indonesië. Een van deze gele kaarten betekende de tweede gele voor Hubner, die kon inrukken. Ook Oratmangoen liep nog tegen een gele kaart aan. Deze kon hij niet hebben, waardoor de voormalig middenvelder van onder meer FC Groningen en Fortuna Sittard het uitduel tegen Australië (20 maart 2025) mist.

Indonesië volop in de race om WK te halen

De voorsprong van Indonesië kwam in de hectische slotfase niet meer in gevaar. Merah Putih pakte na drie gelijke spelen en twee nederlagen de eerste overwinning in de derde fase van de Aziatische WK-kwalificatie. Na zes speelronden heeft Indonesië zes punten, waarmee het nog volop meedoet om kwalificatie voor het WK 2026. Ook Australië, Saudi-Arabië en China hebben zes punten, waarbij Australië om 19.15 uur nog de uitwedstrijd speelt tegen Bahrein. Japan gaat aan kop in de groep met zestien punten.

De nummers één en twee van elk van de drie groepen van zes van de Aziatische kwalificatie dwingen rechtstreekse kwalificatie af voor het WK. De zes nummers drie en vier plaatsen zich voor een vierde kwalificatieronde, waarin twee groepen van drie landen worden geformeerd. Die twee groepswinnaars mogen zich óók opmaken voor het WK, de nummers twee gaan in een onderling tweeluik (de vijfde kwalificatieronde dus) strijden om het negende en laatste Aziatische startbewijs.

Mocht het Indonesië lukken door te dringen tot de eindronde, dan is dat niet minder dan een historische prestatie. Alleen in 1938, toen nog als Nederlands-Indië, was het Aziatische land present op een WK. Op het toernooi, dat in Frankrijk werd gehouden, was de eerste ronde ook direct het eindstation. Hongarije versloeg de Indonesiërs daarin met liefst 6-0.

