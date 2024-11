KNVB beslist: Nederland - Spanje wordt niet gespeeld in de Johan Cruijff ArenA

De heenwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Spanje in de kwartfinales van de Nations League wordt gespeeld in De Kuip. Dat maakt de KNVB vrijdagmiddag bekend. De ontmoeting in het stadion van Feyenoord staat gepland voor donderdag 20 maart. Drie dagen later staat de return in het land van de Europees kampioen op het programma. Het is nog niet bekend in welk stadion de tweede wedstrijd wordt afgewerkt.

Het Nederlands elftal verzekerde zich twee weken geleden van een plek bij de laatste acht in de Nations League. De formatie van bondscoach Ronald Koeman moest na de teleurstellende resultaten in oktober nog flink aan de bak om een nieuwe domper te voorkomen. Maar een paar maanden na de uitschakeling tegen Engeland in de halve finale van het EK in Duitsland veroverde Oranje dankzij een 4-0 zege op Hongarije een ticket voor de kwartfinales van de Nations League.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Spaanse media verrassen met mening over tweeluik met Oranje

Daarin nemen Koeman en zijn manschappen het op tegen Spanje. Het Nederlands elftal kon als een van de nummers twee in de groepsfase tijdens de loting gekoppeld worden aan Frankrijk, Portugal of Spanje en het werd dus de regerend Europees kampioen. De Spanjaarden verbaasden afgelopen zomer vriend en vijand door eerst in de groepsfase al af te rekenen met Kroatië en Italië en vervolgens in de knock-outfase achtereenvolgens Duitsland en Frankrijk uit het toernooi te kegelen en in de finale Engeland op een 2-1 nederlaag te trakteren. Ze begonnen zeker niet als topfavoriet aan het eindtoernooi in Duitsland, maar waren uiteindelijk de dik verdiende winnaar.

LEES OOK: Pijnlijke en veelzeggende reacties op loting Oranje in de Nations League: 'Beter voor iedereen'

Oranje zal dus van goeden huize moeten komen om kans te maken tegen de regerend Europees kampioen, die in de Nations League overtuigend bovenaan eindigde in een groep met Denemarken, Zwitserland en Servië. Het Nederlands elftal speelde zijn groepswedstrijden in het Philips Stadion (tegen Bosnië-Herzegovina) en de Johan Cruijff ArenA (tegen Duitsland en Hongarije), maar maakt in de heenwedstrijd tegen Spanje dus gebruik van De Kuip. De laatste keer dat Nederland en Spanje tegenover elkaar stonden in Rotterdam-Zuid was op 27 maart 2002. De ploeg van toenmalig bondscoach Dick Advocaat won met 1-0 dankzij een treffer van Dick Advocaat.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Simeone belde speler van Feyenoord afgelopen zomer plat

Diego Simeone, trainer van Atlético Madrid, is groot fan van een speler van Feyenoord.