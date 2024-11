Vermoedelijke opstelling Oranje: Koeman voert vijf wijzigingen door tegen Bosnië-Herzegovina

Ronald Koeman voert naar verwachting vijf wijzigingen door in zijn basisopstelling van het Nederlands elftal, dat dinsdagavond de groepsfase van de Nations League afsluit met een uitduel bij Bosnië-Herzegovina. Vooral achterin haalt de bondscoach de bezem door zijn elftal: alleen lijkt zijn basisplaats te behouden.

Voor Oranje staat er niets meer op het spel in het afsluitende groepsduel, dat om 20.45 uur wordt afgetrapt in Zenica. Door de zege op Hongarije (4-0) van afgelopen zaterdag is het elftal van Koeman al verzekerd van een plaats in de kwartfinale van de Nations League. Waar de bondscoach Justin Kluivert en Joshua Zirkzee zaterdag nog naar de tribune verwees, hoeft hij in Zenica niemand teleur te stellen. Aanvoerder Virgil van Dijk en middenvelder Frenkie de Jong keerden na Hongarije-thuis immers terug naar hun werkgevers Liverpool en FC Barcelona. Koeman riep geen vervangers op, waardoor Oranje met 23 spelers is afgereisd naar Bosnië-Herzegovina.

Bart Verbruggen lijkt zijn plek onder de lat dinsdagavond te behouden. Achterin blijft Dumfries de rechtsback, maar kiest Koeman drie nieuwe namen. Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt starten in het centrum, wat betekent dat Jan Paul van Hecke naar de bank verhuist. Op de linksbackpositie lijkt Jorrel Hato de plaats van de niet geheel fitte Jurriën Timber in te gaan nemen.

Op het middenveld blijven Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders gehandhaafd en verklapte Koeman maandag al dat Teun Koopmeiners de vervanger van De Jong zal zijn. De middenvelder van Juventus viel tegen Hongarije in en luisterde die invalbeurt op met een fraaie kopbal, goed voor de 4-0. Koopmeiners is bovendien de nummer één op de lijst met strafschoppennemers, verklaarde Koeman. Dat doet vermoeden dat Wout Weghorst, die vanaf de stip de score opende tegen de Hongaren, uit het elftal verdwijnt. Op zijn positie is Ajax-ploeggenoot Brian Brobbey de vermoedelijke vervanger. Op de vleugels blijven Cody Gakpo (links) en Donyell Malen (rechts) gehandhaafd.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, De Ligt, Hato; Gravenberch, Koopmeiners, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo

Welk resultaat verwacht jij bij Bosnië-Herzegovina tegen Nederland? Laden... 13.9% Winst Bosnië-Herzegovina 9% Een gelijkspel 77.1% Winst Nederland 432 stemmen

