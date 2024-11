Zorgen voor Bosz: twee twijfelgevallen én een afmelding in voorhoede voor Shakhtar-thuis

Peter Bosz weet nog niet of PSV woensdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk kan beschikken over en . Het tweetal ontbrak zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (5-0), maar heeft inmiddels wel weer getraind. is in ieder geval niet inzetbaar.

PSV neemt het woensdagavond in eigen huis op tegen Shakhtar Donetsk voor de vijfde Champions League-wedstrijd van het seizoen. In de voorbereiding op dat duel moest Bosz het met De Jong en Lang stellen zonder twee sterkhouders in de voorhoede. Op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met de Oekraïners wordt de oefenmeester logischerwijs naar hun fitheid gevraagd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kenneth Perez shockeert met uitspraak over PSV: 'Het is bizar, hij is zó beperkt'

“Ik weet nog niet of Luuk de Jong beschikbaar is”, legt Bosz dinsdagochtend uit, geciteerd door Marco Timmer van Voetbal International. “Hij heeft gisteren gedeeltelijk getraind, wellicht vandaag de hele training. Daarna beslissen we.” Wat voor De Jong geldt, gaat ook op voor Lang. “We gaan kijken of hij kan meetrainen vandaag.”

Driouech niet inzetbaar

Bosz weet ook al dat hij in ieder geval een streep door de naam van een van zijn aanvallers kan zetten. “Couhaib Driouech zal er niet bij zijn. Hij is geblesseerd van de training gegaan”, legt de trainer uit.

LEES OOK: Drommel komt met nieuwtje over opstelling PSV

Veerman traint mee

Ook voor Joey Veerman gaat het duel van woensdag te vroeg komen. De middenvelder, die de afgelopen periode ontbrak met een blessure, is wel weer aangesloten bij de trainingen. “Dat is positief, maar hij zit niet bij de groep voor morgen”, laat zijn trainer weten.

Voorbeschouwing Peter Bosz op het duel met Shakhtar Donetsk: 'Ik weet nog niet of Luuk de Jong beschikbaar is. Hij heeft gisteren gedeeltelijk getraind, wellicht vandaag de hele training. Daarna beslissen we.' — Marco Timmer (@marcotimmer) November 26, 2024 Bosz: 'Voor Noa geldt hetzelfde als Luuk, we gaan kijken of hij kan meetrainen vandaag. Chouaib Driouech zal er niet bij zijn hij is geblesseerd van de training gegaan.' — Marco Timmer (@marcotimmer) November 26, 2024 Bosz: 'Joey Veerman traint weer mee, dat is positief, maar hij zit niet bij de groep voor morgen, die wedstrijd komt veel te vroeg.' #PSV — Marco Timmer (@marcotimmer) November 26, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nederlandse kranten schrijven allemaal hetzelfde over Bosz na overtuigende zege van PSV

De Nederlandse pers reageert op de overwinning van PSV op FC Groningen.