‘Amorim duidelijk over toekomst Eriksen’

weet nog niet waar zijn toekomst ligt. De Deen is prima begonnen aan het seizoen bij Manchester United, maar beschikt ook over een aflopend contract. Over een eventuele verlenging heeft de middenvelder nog niks gehoord. Nieuwe trainer Ruben Amorim zou hem echter in januari nog willen verkopen.

Eriksen is sinds de zomer van 2022 actief bij Manchester United. Nadat de middenvelder het afgelopen seizoen regelmatig moest stellen zonder basisplaats, werd hij gelinkt aan een vertrek. Onder meer Ajax en Anderlecht zouden interesse hebben getoond, maar uiteindelijk bleef de Deen op Old Trafford. Daar laat hij dit seizoen weer zien van waarde te kunnen zijn.

Ondanks een aflopend contract heeft Eriksen echter nog niks gehoord van de club over zijn toekomst, zo vertelt hij op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tussen Denemarken en Spanje. “Ik heb me er nog niet op gefocust en ik heb nog niks van de club gehoord”, wordt hij geciteerd door Manchester Evening News. “Nu gaat het allemaal om voetbal. In januari en in de zomer zullen we kijken hoe het ervoor staat.”

Eriksen mag vertrekken van Amorim

Of Eriksen het seizoen daadwerkelijk afmaakt bij Manchester United, is allerminst onzeker. Bronnen melden namelijk aan GIVEMESPORT dat de middenvelder mag vertrekken van Amorim. De Portugees is deze week begonnen op Old Trafford en zou geen toekomst meer zien voor de Deen in zijn selectie. Mocht Eriksen in januari de club verlaten, zal Manchester United nog een kleine transfersom voor hem kunnen vangen.

