Schokkend: Jan Joost van Gangelen sjoemelde vroeger als leraar met schoolcijfers

Jan Joost van Gangelen sjoemelde vroeger als leraar met schoolcijfers. Die ontboezeming doet de presentator van ESPN dinsdagavond live op televisie.

Aanleiding voor de ontboezeming van Van Gangelen is het rapportcijfer dat bondscoach Ronald Koeman van Oranje zichzelf geeft voor het kalenderjaar. Koeman zei maandag op een persconferentie dat hij zichzelf ‘al gauw een 7 of 7,5’ geeft, omdat Oranje op het afgelopen EK de halve finale haalde en daarmee zijn doelstelling behaalde. Koeman voegde daaraan toe ‘dat we wel naar een 8 gaan’.

Die laatste toevoeging leidt in de studio van ESPN tot een kritische reactie van Van Gangelen. “Is dat zo?”, vraagt de presentator aan Hans Kraay junior. Laatstgenoemde geeft aan dat hij ‘een 7,5 wel genoeg vindt’ voor Koeman. Van Gangelen: “Voor hem?! Vind je het zelfs een 7,5? Ik heb als ik heel eerlijk ben meer een 6,5-gevoel.”

Van Gangelen trekt vervolgens een vergelijking met het onderwijs. De presentator was van medio 1997 tot medio 2004 docent Nederlands op verschillende middelbare scholen. “Ik ben natuurlijk leraar geweest. Als je aan het einde van de rit een twijfelgeval had om over te gaan, dan zei ik tegen iemand die al een 7 had gekregen: ik kan er ook wel een 7,5 van maken, dan gaat die over.”

Kraay junior vraagt: “Dat deed jij dan?” Van Gangelen: “Dat deed ik dan. Als het een goede gozer was en hij had hard gewerkt, of een aardig meisje, dan deed ik dat gewoon.”

