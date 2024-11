Studio Voetbal haalt genadeloos uit: 'Is hij Thuisbezorgd halen? Aan het poepen?'

Ibrahim Afellay en Pierre van Hooijdonk hebben geen goed woord over de arbitrage bij de competitiewedstrijd tussen Willem II en NAC Breda (2-2). Scheidsrechter Allard Lindhout beging in de ogen van de Studio Voetbal-analisten twee cruciale fouten. Afellay doopt de scheidsrechter zelfs om tot ‘Blindhout’.

Het meest in het oog springende moment van de wedstrijd was de late penalty die Willem II kreeg toegekend, na een vermeende overtreding van Terence Kongolo op Jeremy Bokila. De verdediger van NAC kopte de bal uit het strafschopgebied en zou daarbij een overtreding hebben begaan. De daaropvolgende penalty werd, in de 97ste minuut van de wedstrijd, benut door Bokila zelf.

Stekelenburg: 'Kongolo een beetje wild'

“Dit is gewoon een duel, niets meer dan dat”, oordeelt Van Hooijdonk, werkzaam als adviseur bij NAC. “De spits bukte een beetje voorover, waardoor het erop lijkt dat de verdediger misschien iets ontoelaatbaars doet, omdat hij een rare val maakt. Maar er is hier helemaal, maar dan ook helemaal niets aan de hand. Tafelgenoot Jeroen Stekelenburg is het daar niet mee eens. “Het is wel een beetje wild, toch?”

Van Hooijdonk reageert verrast: “Een beetje wild? Dit is toch gewoon voetbal? Het is gewoon een duel.” Stekelenburg zegt de penalty ook onterecht te vinden, maar herhaalt dat Kongolo ‘een beetje wild komt invliegen’. Van Hooijdonk concludeert: “Kongolo gaat gewoon naar de bal toe en kopt die bal; er zit geen knie in de rug van de verdediger.”

Afellay moest tijdens het zien van de beelden ‘meteen denken aan de VAR’, Jeroen Manschot. “Misschien was hij even Thuisbezorgd halen, want dit is toch overduidelijk nooit een penalty?” Als Stekelenburg zegt dat de VAR ‘in had kunnen grijpen’, is Van Hooijdonk niet tevreden. “In had kúnnen grijpen? Moeten!”

Van Hooijdonk licht ook een ander fragment uit de wedstrijd uit. In de twintigste minuut werd de doorgebroken Elías Már Ómarsson neergehaald door Rúnar Thór Sigurgeirsson, maar Lindhout floot niet voor een overtreding. Zowel Stekelenburg als Van Hooijdonk is van mening dat een rode kaart niet had misstaan. Van Hooijdonk: “De VAR was poepen denk ik.”

Afellay geeft Lindhout pijnlijke bijnaam

Afellay richt zijn pijlen op scheidsrechter Lindhout. “Die doorgebroken speler, als je dat niet ziet… Hij heeft Allard Lindhout, toch? Volgens mij kan je het beter veranderen in Blindhout. Als je dit niet ziet, dan weet ik het ook niet meer.”

De enige analist die de kant van de arbitrage kiest, is Theo Janssen: Hij begrijpt dat videoscheidsrechter Lindhout niet ingreep bij de toegekende penalty: “Ik vind het geen honderd procent fout. Ik vind wel dat hij heel lomp in komt. Dat hoeft hij niet te doen. Hij neemt het risico om vol tegen hem aan te lopen en de spits doet het slim.”