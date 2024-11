Koopmeiners komt met ander geluid over transfer naar Juventus

is niet blij met de gang van zaken rondom zijn transfer van Atalanta naar Juventus van afgelopen zomer. De Nederlander werd ervan beticht dat hij weigerde te trainen tot hij zijn overstap te pakken had. Toch zit de vork anders in de steel.

In gesprek met De Telegraaf blikt Koopmeiners terug op de afgelopen transferzomer, toen hij na veel gedoe een overstap maakte van Atalanta naar Juventus. De middenvelder zou onder meer hebben geweigerd te trainen in een poging de transfer te forceren. “Werkweigering, zo is het niet gegaan”, is de international stellig.

“Als iemand thuis zit, betekent het niet dat hij per se uit zichzelf is weggegaan”, gaat Koopmeiners verder, die aangeeft dat hij zijn verhaal bewust nog niet heeft gedaan. “Ik wilde in mijn eerste maanden volledig van Juventus genieten. Ga ik nu iets zeggen, komt er een reactie uit Bergamo en wordt het moddergooien.” Volgens de middenvelder zou hij dan niet meer kunnen genieten van het feit dat hij nu bij Juventus zit.

Niemand kent het echte verhaal

“Tot nu is het verhaal eenzijdig verteld en ik ben het zwarte schaap dat de club heeft ‘genaaid’. Maar zo zit het niet”, verduidelijkt de middenvelder. Blij met hoe de transfer tot stand is gekomen, is Koopmeiners niet. “Ik heb een fantastische tijd bij Atalanta gehad en hoopte dat het vertrek zou verlopen zoals met elkaar afgesproken. Het echte verhaal, hoe het al een jaar lang speelde, weet helemaal niemand.” De linkspoot belooft vervolgens dat hij het hele verhaal nog wel een keer gaat vertellen. Eerder maakte de zaakwaarnemer van Koopmeiners al duidelijk dat het verhaal van Atalanta een ‘kwestie van zwartmaken en leugens’ is.

