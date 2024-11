'Uiteindelijk wil ik doorbreken bij Feyenoord, die mogelijkheid is er zeker'

droomt nog altijd van een doorbraak bij Feyenoord. De twintigjarige rechtsback wordt door de Rotterdammers momenteel verhuurd aan Heracles Almelo, waar hij zich heeft ontpopt tot een basisspeler. In Almelo hoopt Benita de benodigde stappen te zetten om uiteindelijk te slagen in De Kuip.

Benita ontwikkelt zich goed bij Heracles, ondanks een blunder in de derby tegen FC Twente. Nadat hij zijn eigen doelman Fabian de Keijzer op knullige wijze passeerde, wilde hij het liefst het gras weghalen om eronder te gaan liggen. De knop ging al snel om bij de rechtsback, die vervolgens zijn goede ontwikkeling voortzette.

Die stappen worden ook in Rotterdam opgemerkt. "De boys van Feyenoord spreek ik nog vaak", verklapt Benita tegenover Voetbal International. "Ze zeggen: we houden je in de gaten, dus blijf gewoon je ding doen. De staf volgt me ook op de voet. Het is belangrijk dat we elkaar op de hoogte houden van hoe we ervoor staan. Uiteindelijk wil ik natuurlijk doorbreken bij Feyenoord. Als ik dit seizoen goed afmaak, dan is die mogelijkheid er zeker."

Ondanks het feit dat dat Benita nu al tweemaal op rij is verhuurd door Feyenoord, droomt hij er nog altijd van om een vaste waarde te worden in De Kuip. "Ik heb er nu een keer of vier gespeeld. Eén keer stond ik in de basis, in een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon in de voorbereiding. Dat was wel spannend, hoor. Toen ik het veld op stapte, zakte ik bijna door mijn knieën heen", bekent hij. "Al die mensen, het geluid dat ze maken. Dat was heel mooi om mee te maken. Toen de wedstrijd eenmaal begonnen was, had ik er vooral veel plezier in."

Voor nu speelt Benita, die afgelopen zomer zijn contract in Rotterdam verlengde tot medio 2026, voor de rest van het seizoen in Almelo. "Het is mijn ultieme doel om terug te keren bij Feyenoord en weer in De Kuip te spelen. Maar nu eerst een heel seizoen spelen bij Heracles en me verder ontwikkelen", besluit hij.

